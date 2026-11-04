Santistevan: “Hay una red de corrupción que impide la lucha contra el crimen organizado”

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz, Jorge Santistevan, advirtió que el Primer Comando de la Capital (PCC) estaría cambiando su estrategia criminal en Bolivia y ahora buscaría intimidar directamente a autoridades, en respuesta a los operativos que afectan a su estructura.

Señaló que las amenazas contra el viceministro Peter Maldonado podrían estar relacionadas con las acciones de lucha contra el crimen organizado.

“En realidad, lo que se está viviendo ahora es una arremetida de esta red criminal que está establecida en Bolivia”, afirmó Santistevan, al explicar que cuando las fuerzas del orden controlan o abaten a integrantes de las células criminales, la organización responde.

Santistevan identificó al PCC como una de las estructuras criminales más poderosas de Sudamérica y aseguró que habría logrado absorber a bandas locales en diferentes países de la región.

"Hay en el Estado una red de corrupción que impide la lucha frontal contra el crimen organizado, las instituciones prácticamente han sido avasalladas por una serie de personalidades corruptas, que también están vinculadas con el crimen organizado", declaró.

Al referirse a las amenazas contra el viceministro Peter Maldonado, Santistevan consideró que podrían estar relacionadas con las acciones que esta autoridad impulsó desde el Gobierno en la lucha contra el crimen organizado y no necesariamente con un asunto personal o económico.

El analista explicó que Maldonado habría participado en la planificación de los planes Frontera Segura y Frontera Segura 2.0, estrategias destinadas a fortalecer las acciones contra estas organizaciones. En ese sentido, sostuvo que las amenazas podrían constituir una represalia por los resultados de los operativos.

“En el momento en que él, como autoridad, actuó, ha habido un replanteamiento de la lucha contra el crimen organizado a través de la estructura de un plan”, explicó.

“Cuando se habla que tiene que pagar lo que debe, es precisamente la amenaza que le dan por todo lo que ha ocurrido en la ejecución de esos planes. No es que precisamente sea la monetización de algo que le debe”, sostuvo Santisteban.

Otro de los aspectos que llamó la atención del coronel fue la posibilidad de que exista filtración de información desde el entorno de las autoridades, situación que podría facilitar el seguimiento y las acciones de las organizaciones criminales.

“Yo no descarto que haya fuga de información también y que eso sea precisamente uno de los elementos para que el crimen organizado ponga sus ojos sobre él”, expresó.

Por ello, recomendó que el viceministro evalúe su entorno de trabajo, los contactos y las actividades relacionadas con sus funciones.

“Es una afrenta a todo el sistema político y es que ahí tienen que tomar cartas en el asunto precisamente la autoridad de Gobierno para rediseñar los planes”, manifestó.

También alertó sobre el riesgo de que estas organizaciones adopten métodos violentos similares a los registrados en Colombia y Ecuador, donde los ataques contra autoridades y los atentados terminaron afectando a ciudadanos.

Entre las medidas que propuso mencionó la implementación de un sistema de blindaje institucional y contrainteligencia, además de auditorías a operadores de justicia, unidades antidrogas y al sistema de identificación, al considerar que es necesario detectar posibles vínculos y vulnerabilidades dentro de las instituciones.

Asimismo, pidió no descuidar el control fronterizo y fortalecer las operaciones de inteligencia bilateral con Brasil, especialmente en las zonas donde operan unidades militares y policiales.