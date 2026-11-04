Familia de hombre secuestrado en Entre Ríos no colabora con la investigación, según fiscal

El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez, informó que la falta de colaboración de los familiares de Bismarck Rojas Nogales, secuestrado por cinco hombres armados en el municipio de Entre Ríos, está dificultando las investigaciones para establecer su paradero e identificar a los responsables.

Ordóñez explicó que el Ministerio Público inició una investigación de oficio después de recibir el informe de una intervención policial realizada tras las llamadas de vecinos que escucharon disparos en el barrio 2 de Abril.

“No se cuenta formalmente con la declaración informativa ni de los padres ni de la concubina, ni tampoco con el secuestro del vehículo”, manifestó el fiscal.

Cinco hombres armados se llevaron a la víctima

Según el relato inicial proporcionado por los familiares a los efectivos policiales, Bismarck Rojas Nogales se encontraba junto a sus padres y su pareja en una camioneta Toyota Hilux, estacionada frente a su domicilio.

En ese momento, cinco personas que vestían aparentemente uniformes policiales descendieron de un vehículo tipo Noah, con vidrios polarizados y sin placa de control, portando armas largas.

Los desconocidos realizaron disparos al aire y contra la camioneta, provocando daños en una de sus puertas y en los neumáticos.

Posteriormente, redujeron al conductor, lo introdujeron en el vehículo en el que llegaron y escaparon con rumbo desconocido.

Familiares no presentaron denuncia

Ordóñez explicó que, cuando los investigadores de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) acudieron al lugar, los familiares decidieron no brindar declaraciones formales.

Además, según el fiscal, se opusieron al secuestro de la camioneta, procedimiento necesario para realizar las pericias.

“Hasta el presente no tenemos ninguna denuncia por parte de familiares que, en cierta manera, obstaculizan el desarrollo del proceso investigativo”, señaló.

La autoridad indicó que esta situación obligó al Ministerio Público a iniciar las actuaciones de oficio, con base en los indicios recolectados por la Policía.

Encontraron casquillos de armas de fuego

Durante el registro del lugar del hecho, los investigadores recolectaron casquillos de municiones calibre 5,56 y 9 milímetros, además de otros elementos que serán sometidos a pericias.

El fiscal señaló que también se solicitaron grabaciones de cámaras de seguridad cercanas al domicilio, con la finalidad de identificar a los responsables y reconstruir su recorrido.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima no registraría antecedentes, aunque este dato continúa siendo verificado.

Fiscalía desconoce si pidieron rescate

Consultado sobre la posibilidad de que los secuestradores hayan solicitado dinero a cambio de liberar a la víctima, Ordóñez afirmó que el Ministerio Público no cuenta con información que permita confirmar esa hipótesis.

“Actualmente no tenemos ningún conocimiento en relación a una solicitud de rescate o algún pago que estaría siendo solicitado”, explicó.

El fiscal reiteró que la falta de comunicación con los familiares impide obtener información que podría resultar importante para las investigaciones.

“La comunicación es nula con la familia. Ha decidido no prestar ninguna colaboración con las unidades de inteligencia de la Policía Boliviana y eso está dificultando el proceso investigativo”, sostuvo.

“Nuestra prioridad es encontrar a esta persona con vida”

El fiscal departamental aseguró que el principal objetivo es localizar y rescatar a Bismarck Rojas Nogales, cuyo paradero continúa siendo desconocido.

“Estamos limitados en nuestra capacidad de respuesta frente a este hecho tan grave. Estamos hablando de la vida de una persona y cada hora que transcurre es algo que preocupa de sobremanera”, expresó.

Ordóñez afirmó que las investigaciones continuarán, pese a las dificultades, para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del secuestro.

“Nuestra prioridad es encontrar a esta persona con vida y en eso estamos enfocados”, concluyó.