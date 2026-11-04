Madre clama solidaridad para operación de fémur de su hijo

Internado desde hace casi dos meses en la unidad de traumatología del Hospital de Clínicas, en La Paz, el joven Wilson enfrenta una dura batalla tras sufrir una fuerte caída que le fracturó la cabeza del fémur.

“Mi hijo se cayó de las gradas; me decía: ‘mamá no puedo pisar, me duele’, y al llevarlo a hacer la radiografía descubrimos que su cabeza del fémur había estado rota”, relata con profunda angustia su madre, Marlene Luna.

Tras el sensible fallecimiento del padre a causa del cáncer, Wilson se convirtió en el pilar fundamental que sostenía económicamente a toda la familia, integrada por su madre, hermana y una pequeña sobrina.

Sin embargo, un accidente laboral previo impide que doña Marlene pueda trabajar debido a los fuertes dolores en el brazo, dejándolos completamente desamparados frente a los gastos médicos.

Los médicos determinaron que el paciente necesita de manera impostergable una compleja cirugía y una prótesis valuada en Bs. 65.000, además de sesiones de fisioterapia porque su pie ha dejado de responder adecuadamente.

“Quisiera que me ayuden para poder hacer que se sane; quiero que camine mi hijo, quiero verlo caminar, por favor ayúdenme porque a mí no me alcanza”, suplica desesperada la madre.