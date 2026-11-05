Salud exige respuestas y ratifica paro de 48 horas por bono de vacunación

Los trabajadores del sector salud acatarán un paro nacional de 24 horas este jueves 5 de noviembre y una segunda jornada de protesta a nivel departamental el viernes 6, en reclamo por el incumplimiento del pago del bono de vacunación.

La dirigente del sector salud, Estela Ortuste, explicó que el 23 de octubre la Confederación de Trabajadores en Salud se reunió con la ministra del área y estableció dos compromisos: cancelar el beneficio al personal dependiente del Ministerio y trabajar en una reglamentación con participación de la Confederación para definir quién asumirá el pago al resto de los trabajadores.

"Este acuerdo no se cumplió por parte del Ministerio de Salud, que debió haberse cancelado el 30. Por eso es que a nivel nacional se toma esta decisión de ingresar en un paro de 24 horas", manifestó Ortuste.

En Santa Cruz, el conflicto involucra a cerca de 7.000 trabajadores, de los cuales aproximadamente 5.000 dependen del Ministerio de Salud y otros 2.000 de la Gobernación.

Ortuste sostuvo que la Gobernación debe asumir el pago del bono correspondiente a sus funcionarios, debido a que dependen directamente de esa institución. Sin embargo, reconoció que todavía no existe una reglamentación que establezca con claridad las responsabilidades del Gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios.

La dirigente también cuestionó la falta de acciones de la Gobernación para conseguir una respuesta del Ministerio de Salud. Indicó que no es suficiente con enviar notas y que esperan gestiones concretas para resolver la situación de los 2.000 trabajadores que dependen de la administración departamental.

Finalmente, aclaró que el paro departamental del viernes será analizado por la dirigencia y los trabajadores de base, tomando en cuenta las respuestas que se obtengan de las autoridades.

Mientras tanto, las medidas de presión mantienen en incertidumbre a los pacientes que nuevamente podrían enfrentar dificultades para acceder a los servicios de salud.