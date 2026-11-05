La segunda noche de la temática “One Hit Wonder” comenzó con una presentación que combinó música, interpretación y movimientos cargados de energía.

Natalie Vargas y la Academia Idols Dance asumieron el desafío de recrear a la artista australiana Toni Watson, conocida mundialmente como Tones and I, al ritmo de su éxito “Dance Monkey”.

El equipo apostó por una puesta en escena inspirada en un concierto, en la que Natalie se convirtió en la protagonista de una propuesta que buscó destacar su interpretación y conexión con la música.

La primera en valorar la presentación fue Elka Meyer, quien resaltó la manera en que Natalie construyó el personaje y logró transmitir la esencia de la cantante.

“Me gustó mucho cómo interpretó a la artista, cómo se movió y cómo bailó”, manifestó.

La jueza también reconoció el trabajo de sincronización de labios que mostró la participante.

“Me vendió que se sabía el lip sync”, comentó.

Gabriela Zegarra coincidió en que Natalie mostró un avance importante respecto a sus anteriores participaciones.

“Natalie, siento que estás trabajando mucho el tema del lip sync, me gusta mucho cómo lo has hecho”, expresó.

La jueza también resaltó la actitud con la que la participante defendió su personaje.

“Me gusta tu actitud, he notado un crecimiento muy grande”, aseguró.

Por su parte, Quimey del Río valoró que la puesta en escena permitiera destacar a Natalie sin necesidad de recurrir a demasiados elementos.

“En esta presentación eras el centro de las miradas, la puesta en escena era sencilla y te dejó brillar”, manifestó.

El juez destacó los cambios de energía y la incorporación de movimientos que ayudaron a caracterizar a Tones and I.

También consideró que el trabajo de sincronización de labios fue adecuado.

“El lip sync lo vi bien, me gustó”, afirmó.

La devolución más exigente llegó de Tito Larenti, quien reconoció el compromiso de Natalie Vargas con la competencia.

“A mí me gustó tu presentación, Natalie, estás comprometida con lo que vienes a hacer”, expresó.

No obstante, el juez marcó diferencias entre el desempeño de la participante y el trabajo de su academia.

“El espíritu tiene que ser ganador siempre. Natalie quiere seguir adelante, pero el equipo no”, cuestionó.

Después de conocer las observaciones, Natalie Vargas respondió al jurado y aseguró que tanto ella como sus bailarines están comprometidos con mejorar.

“Escuchamos cada cosa que nos piden y nos exigen, venimos trabajando con la actitud”, manifestó.

La participante también dejó en claro su confianza en los integrantes de Idols Dance.

“No cambio a mis bailarines, no haré lo que hacen otros, estamos trabajando”, afirmó.

Al finalizar las devoluciones, se dio a conocer la calificación parcial del equipo.

Natalie Vargas y la Academia Idols Dance obtuvieron 6,3 puntos, sin incluir el voto secreto de Tito Larenti.

El viernes se conocerán las calificaciones completas y los dos equipos que acumulen los puntajes más bajos quedarán nominados a la próxima gala de eliminación.