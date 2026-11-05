“No hemos hecho nada por el país”: Claros cuestiona leyes importantes en Diputados

La diputada de la alianza Libre, Lissa Claros, lanzó duras críticas contra el trabajo desarrollado en la Cámara de Diputados y aseguró que durante el último año no se impulsaron leyes trascendentales para atender las necesidades del país.

La legisladora cuestionó la falta de una agenda parlamentaria y sostuvo que las disputas por la directiva, los cargos administrativos y los espacios de poder terminaron desplazando las responsabilidades de los legisladores.

“Si usted me pregunta qué leyes trascendentales han aprobado en este año, tengo que responderlo con la verdad: ninguna. Si usted me pregunta qué han hecho para el país, pues nada, no hemos hecho nada porque no hemos tenido una agenda institucional”, manifestó Claros.

Cuestiona falta de reformas y leyes estructurales

La parlamentaria señaló que la Asamblea Legislativa no avanzó en temas que considera fundamentales para el desarrollo económico y la estabilidad institucional de Bolivia.

Entre los asuntos pendientes mencionó reformas constitucionales, una ley de inversiones, modificaciones a la normativa minera y medidas para enfrentar la crisis energética.

“No hemos hecho reformas estructurales de la Constitución, no hemos trabajado en una ley de inversiones, no hemos aprobado ni una sola ley para explorar. Estamos frente a una crisis energética”, cuestionó.

Claros sostuvo que, mientras el país enfrenta problemas económicos y energéticos, el debate parlamentario continúa concentrado en disputas internas.

Critica aprobación de leyes sin impacto estructural

La diputada también cuestionó que el Legislativo haya dedicado parte de su trabajo a normas de reconocimiento cultural y gastronómico, mientras permanecen pendientes otros proyectos que considera prioritarios.

Mencionó como ejemplos leyes relacionadas con el chicharrón y la chicha, aclarando que no está en contra de estas iniciativas, pero considera que no deberían sustituir el tratamiento de asuntos económicos y productivos.

“Está bien, no estoy en contra de esto, pero algo bueno para el país, aparte de levantar la mano y aprobar créditos, creo que no se ha hecho”, afirmó.

Denuncia disputas por cargos y recursos

Claros relacionó la falta de resultados legislativos con la controversia por la elección de la presidencia de la Cámara de Diputados, encabezada por Roberto Castro.

A su criterio, la disputa responde principalmente a intereses vinculados con la distribución de cargos administrativos, presupuestos y espacios de poder.

“Al final del día, de lo que se trata de pelearse es por pegas, por espacios y por tener el poder”, sostuvo.

La legisladora mencionó que en la Cámara Baja existirían aproximadamente 700 ítems administrativos y cuestionó que estos espacios puedan convertirse en objeto de negociaciones políticas.

Finalmente, cuestionó la falta de socialización de las leyes y de los créditos aprobados por el Legislativo, y pidió que las decisiones parlamentarias sean debatidas con mayor transparencia ante la ciudadanía.