Ruiz afirma que a Saucedo le correspondería juicio de responsabilidades

La decana en ejercicio de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, cuestionó que la investigación contra Romer Saucedo se tramite por la vía penal ordinaria y sostuvo que, por su condición de magistrado electo, podría corresponderle un juicio de responsabilidades.

Ruiz explicó que el procedimiento aplicable dependerá de cuándo ocurrieron los hechos que investiga el Ministerio Público, por lo que pidió esclarecer las circunstancias y el alcance de las acusaciones.

“Si son hechos acontecidos después de que él es magistrado, tiene que ser con juicio de responsabilidades”, afirmó.

Cuestiona por qué se investiga a Saucedo por la vía ordinaria

Ruiz señaló que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cuentan con un procedimiento especial para establecer responsabilidades por determinados hechos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

En ese sentido, expresó sus dudas sobre la investigación ordinaria iniciada contra Saucedo por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

“No sabemos por qué se lo está juzgando en la vía ordinaria, si él goza de un juicio de responsabilidades”, manifestó.

La magistrada sostuvo que corresponde al Ministerio Público explicar los fundamentos jurídicos del procedimiento utilizado.

“Siendo que él es un magistrado, debería ser juzgado con un juicio de responsabilidades. Serán las autoridades, el Ministerio Público, que expliquen por qué está siendo juzgado en la vía ordinaria”, remarcó.

La fecha de los hechos será determinante

La autoridad judicial aclaró que no todos los hechos atribuidos a un magistrado necesariamente deben tramitarse mediante el mismo procedimiento.

Explicó que, si los delitos investigados hubieran ocurrido antes de que Saucedo asumiera como magistrado, podría corresponder la justicia ordinaria.

“Si fueran hechos cometidos antes de que él sea magistrado, puede ser juzgado por la vía ordinaria. Pero si son hechos acontecidos después de que él es magistrado, tiene que ser con juicio de responsabilidades”, precisó Ruiz.

Por ello, insistió en la necesidad de conocer los antecedentes de la investigación antes de determinar qué procedimiento corresponde.

Asamblea Legislativa tendría que intervenir

Ruiz explicó que la remoción de un magistrado electo por voto popular no es una decisión que pueda adoptar directamente la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Según su interpretación, corresponde a la Asamblea Legislativa conocer los procesos de responsabilidades cuando se configuren los supuestos establecidos por la normativa.

“Nosotros no podemos remover a una autoridad electa”, señaló.

Asimismo, recordó que toda persona investigada mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

Saucedo tiene seis días para retornar

La decana también explicó que Romer Saucedo continúa siendo presidente del TSJ porque no presentó su renuncia y que su designación como presidenta en ejercicio responde a la ausencia temporal de la autoridad.

Indicó que se estableció un plazo de seis días para su retorno y que, de no presentarse, la Sala Plena deberá analizar las medidas correspondientes.

“Si él no vuelve en seis días, seguramente vamos a sacar una resolución en Sala Plena y remitir a la Asamblea Legislativa para que saquen la resolución que corresponda”, explicó.

Ruiz aclaró que la Sala Plena tiene atribuciones sobre la presidencia del Tribunal, pero no puede retirar directamente de su cargo a un magistrado elegido por voto popular.

TSJ desconoce detalles de la investigación

La magistrada afirmó que los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia no tenían conocimiento previo de las investigaciones contra Saucedo y que se enteraron de la situación mediante información difundida públicamente.

También señaló que la reserva declarada por la Fiscalía limita el acceso a los antecedentes del proceso.

“No sabíamos que había procesos abiertos en su contra, no sabíamos absolutamente nada”, manifestó.

Finalmente, aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia colaborará con los requerimientos que presente el Ministerio Público, sin obstaculizar las investigaciones.

“En ningún momento nosotros vamos a obstaculizar la investigación que se realiza”, concluyó.