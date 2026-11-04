Rosmery Ruiz asume la presidencia temporal del Tribunal Supremo de Justicia tras la salida de Saucedo

La salida del país de Romer Saucedo provocó una reacción inmediata en el Tribunal Supremo de Justicia, cuya sede se encuentra en Sucre.

Este miércoles 4 de noviembre, la decana Rosmery Ruiz confirmó que asumió provisionalmente la conducción del máximo tribunal de la justicia ordinaria boliviana, mientras los magistrados analizan la situación institucional.

La magistrada explicó que la normativa permite garantizar la continuidad de la institución ante la ausencia de quien ejerce la presidencia.

“El Órgano Judicial no queda descabezado, porque la ley dice que quien asume es la decana”, señaló Ruiz.

Asimismo, aseguró que las actividades jurisdiccionales no deben detenerse por la situación generada tras la salida de Saucedo.

“No queda paralizado nada. La Presidencia es la representación del Órgano Judicial, no resuelve causas”, explicó.

Ruiz sostuvo que asumirá las funciones de manera provisional hasta que los magistrados adopten una decisión institucional.