Peter Maldonado vincula la salida de Romer Saucedo con caso Mariaca y habla de una “huida”

El viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, vinculó la salida del país de Romer Saucedo, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con las investigaciones relacionadas con el exfiscal general Roger Mariaca. La autoridad sostuvo que varios presuntos cómplices estarían abandonando Bolivia para evitar responder ante la justicia.

“También tiene relación. La huida de Romer Saucedo también tiene relación”, manifestó Maldonado al ser consultado sobre la salida del exmagistrado y su posible conexión con el caso Mariaca.

La autoridad aseguró que existen personas identificadas que estarían relacionadas con los hechos investigados y que buscan ponerse a buen recaudo.

“Muchos de los cómplices de Mariaca y de la delincuencia están escapando y se están poniendo a buen recaudo”, afirmó.

Gobierno anuncia acciones contra la delincuencia

Maldonado sostuvo que el Gobierno mantendrá las acciones contra el narcotráfico, la corrupción y la delincuencia, y aseguró que no negociará con estos sectores.

“Pero nuevamente les decimos, no vamos a dejar que este flagelo termine de hundir a nuestro país”, expresó.

El viceministro añadió que las autoridades continuarán con los operativos y las investigaciones para identificar a los involucrados y llevarlos ante la justicia.

Las declaraciones se producen después de que Saucedo anunciara su salida de Bolivia y manifestara que su vida y la de su familia corrían peligro. El expresidente del TSJ también acusó al Gobierno de supuestamente impulsar un caso en su contra para desacreditarlo.