Peter Maldonado asegura que identificaron a quienes lo amenazan y anuncia que irán tras ellos

El viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, aseguró que las personas que lo amenazan ya fueron identificadas y anunció que el Gobierno desplegará acciones para dar con ellas y llevarlas ante la justicia.

“Vamos a ir tras ellos, los tenemos identificados, sabemos quiénes son y seguramente en las próximas horas, en los próximos días, vamos a dar con ellos y van a rendir cuentas ante la justicia”, afirmó la autoridad al ser consultada sobre las amenazas en su contra.

Maldonado sostuvo que las instrucciones del presidente Rodrigo Paz y del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, son combatir el narcotráfico y perseguir a quienes cometen delitos.

“No vamos a negociar con el narco, no vamos a negociar con la delincuencia y vamos a ir tras ellos”, manifestó.

Maldonado descarta dar marcha atrás

Consultado sobre si las amenazas tienen relación con la aprehensión del exfiscal general Roger Mariaca, el viceministro respondió afirmativamente y lanzó acusaciones contra la exautoridad.

“El narcofiscal era cabeza del narcotráfico, era cabeza de la delincuencia y todas las acciones que estamos viendo a lo largo de nuestro país, todos los sicariatos, las amenazas, todo lo que estamos viviendo, por supuesto que tiene relación”, declaró.

También vinculó la salida del país de Romer Saucedo, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, con el caso Mariaca y sostuvo que algunos presuntos implicados estarían abandonando Bolivia.

El viceministro aseguró que las amenazas no modificarán la línea de trabajo del Gobierno y reiteró que continuará la lucha contra la corrupción, la delincuencia y el narcotráfico.

“Nosotros vamos a combatir la corrupción, nosotros vamos a combatir la delincuencia y vamos a combatir el narcotráfico y los vamos a derrotar”, concluyó.