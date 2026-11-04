Tuto Quiroga sobre la salida de Saucedo: “La crisis democrática se profundiza”

El expresidente y líder de la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, cuestionó la situación institucional de Bolivia luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, anunciara su salida del país junto a su familia y se declarara en el exilio por presuntas amenazas contra su seguridad.

A través de sus redes sociales, Quiroga calificó el hecho como una señal del deterioro institucional y cuestionó al Gobierno, al Órgano Legislativo y al Ministerio Público.

“Hoy la cabeza del Poder Judicial de Bolivia sale del país al exilio. Después de dos décadas de destrucción institucional, la crisis democrática se profundiza”, escribió.

El exmandatario también mencionó los enfrentamientos entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara, la elección de la Presidencia de la Cámara de Diputados y los audios atribuidos a autoridades del Ejecutivo, como parte de los hechos que, a su criterio, reflejan una crisis institucional.

“Un año de fracaso institucional total e imagen de Bolivia profundamente deteriorada. Este no es el cambio por el que votamos, es más de lo mismo”, remarcó.

TSJ analizará la ausencia de Saucedo

Las declaraciones de Quiroga se producen después de que Saucedo informó que abandonó Bolivia junto a su esposa y sus tres hijos, debido a presuntas amenazas contra su libertad y la seguridad de su familia. El magistrado aseguró que permanecerá fuera del país hasta que existan garantías para su retorno.

Ante esta situación, la decana del TSJ, Rosmery Ruiz, convocó a una Sala Plena de emergencia para analizar la ausencia de su presidente y definir las medidas correspondientes para garantizar la continuidad institucional del máximo tribunal de justicia.