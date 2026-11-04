TSJ convoca a Sala Plena para definir la situación de Romer Saucedo tras su salida del país

La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, convocó a una Sala Plena de emergencia para este miércoles, con el objetivo de analizar la situación institucional del presidente de esa instancia, Romer Saucedo, quien anunció que salió de Bolivia junto a su esposa y sus tres hijos y se declaró en el exilio por presuntas amenazas contra su seguridad.

Ruiz expresó su sorpresa por la decisión de Saucedo y señaló que serán los magistrados, como órgano colegiado, quienes determinen los pasos a seguir frente a su ausencia y definan quién asumirá la conducción de la institución, si corresponde.

“Hoy nos sentamos todos los magistrados a estudiar el caso en concreto y poder dar a la población, hasta el mediodía, una información concreta”, afirmó la decana en contacto con los medios.

La decana del TSJ explicó que aún no tiene claridad sobre la situación administrativa del presidente del TSJ, los plazos de una eventual ausencia ni las condiciones en las que podría solicitar un permiso. Por ello, pidió esperar la decisión de Sala Plena antes de adelantar criterios.

La convocatoria se produce después de que Saucedo difundiera un pronunciamiento en sus redes sociales, en el que informó que abandonó el país junto a su familia por temor a represalias y presuntas amenazas contra su libertad y su seguridad.

Pese a su salida, Saucedo afirmó que no renunciará a la presidencia del TSJ ni a su cargo de magistrado.

La decana pide respeto a la institucionalidad

Ruiz calificó el escenario como parte de una profunda crisis del Órgano Judicial y pidió respeto a la institucionalidad. Señaló que los magistrados asumirán las decisiones que correspondan en Sala Plena, tomando en cuenta la necesidad de dar una respuesta clara a la población.

La reunión extraordinaria deberá definir cómo se procederá ante la ausencia de Saucedo y qué medidas se adoptarán para garantizar el funcionamiento del máximo tribunal de justicia del país.