¡Paola Guzmán puso sabor a La Gran Batalla! Su “Aserejé” obtuvo 5,3 puntos

La segunda noche de la temática “One Hit Wonder” continuó con una presentación que apostó por la nostalgia, el humor y una escenografía llena de imaginación.

Después de la actuación de Natalie Vargas y la Academia Idols Dance, llegó el turno de Paola Guzmán y la Academia Bamboleo, quienes recrearon el ambiente alegre de “Aserejé”, una canción que conquistó las pistas de baile a comienzos de los años 2000.

Paola asumió el reto de interpretar a Pilar Muñoz, una de las integrantes de Las Ketchup, mientras sus bailarines acompañaron la actuación con movimientos, elementos llamativos y una propuesta cargada de humor.

El juez Tito Larenti reconoció el trabajo de Paola para representar a su personaje, destacando especialmente el manejo de la sincronización de labios.

“La verdad, a la artista en sí, era muy simple, lo hiciste bastante bien, el lip sync estaba bien”, manifestó.

Sobre la propuesta de Bamboleo, valoró la decisión de incorporar elementos relacionados con el nombre del grupo.

“Creo que fue creativo traer las cosas de kétchup”, expresó.

Por su parte, Quimey del Río destacó que el equipo se atreviera a presentar una propuesta diferente y con elementos humorísticos.

El juez consideró que los objetos utilizados ayudaron a construir una especie de juego escénico que funcionó durante la presentación.

“Fue una decisión arriesgada y ha funcionado”, afirmó.

También destacó los movimientos y la intención artística de los bailarines.

Gabriela Zegarra tuvo una valoración más crítica sobre la distribución del protagonismo durante la actuación. La jueza reconoció que Paola mantiene un buen trabajo de sincronización de labios.

“Paola, siento que el lip sync siempre lo manejas bien”, expresó.

No obstante, consideró que en esta ocasión el personaje principal quedó opacado por los movimientos y la energía de la academia.

“Siento que esta vez no destacó la cantante”, observó.

Zegarra explicó que, aunque percibió armonía, la atención parecía concentrarse principalmente en la coreografía.

“Lo sentí súper animado, no estuvo mal la presentación, pero me dejó un poco confundida”, manifestó.

Una de las devoluciones más positivas llegó de Elka Meyer, quien resaltó que el equipo consiguió transmitir el ambiente festivo característico de la canción.

“La canción es muy alegre y tiene bastante ritmo, es como la fiesta de la época”, señaló.

La jueza valoró la energía que mantuvieron los bailarines durante toda la puesta en escena.

“Le pusieron sabor y alegría y todo el tiempo se estaban moviendo”, destacó.

Después de escuchar las observaciones, llegó el momento de conocer la puntuación parcial.

Paola Guzmán y la Academia Bamboleo consiguieron 5,3 puntos, sin incluir el voto secreto de Tito Larenti, que será revelado el viernes.

Después de recibir las devoluciones, Paola Guzmán explicó que el equipo buscó desarrollar una historia a través de la coreografía y los elementos utilizados.

“Con respecto a la historia, veníamos contándola, quisimos recrear”, manifestó.

La participante agradeció las observaciones del jurado y aseguró que serán tomadas en cuenta.

“Muchas gracias por sus devoluciones, las tomamos en cuenta”, expresó.