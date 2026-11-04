Emiten orden de aprehensión contra Romer Saucedo

Una resolución firmada el 3 de noviembre en La Paz dispone la aprehensión del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, por presunto tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

La medida fue librada por los fiscales Daniel Portales y Edwin Sarmiento un día antes de que la autoridad judicial hiciera pública su salida de Bolivia.

El mandato se ampara en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal al hallar indicios fundados de autoría en los hechos bajo investigación. La comisión fiscal fundamentó la orden en el artículo 48 de la Ley 1008 y el artículo 132 bis del Código Penal, norma que contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión.

Los investigadores señalaron que Saucedo carece de documentación idónea que demuestre un domicilio y trabajo formalmente acreditados en el territorio nacional. Bajo esa premisa, advirtieron la existencia de riesgos procesales como la fuga, la permanencia en la clandestinidad y la posible obstrucción a la justicia mediante la influencia en testigos.

Antecedentes previos al viaje de la autoridad

El requerimiento fiscal antecede al pronunciamiento público del magistrado de hoy 4 de noviembre, cuando confirmó que abandonó el país junto a su familia.

En este sentido, Saucedo justificó su partida denunciando persecución política contra su persona y ratificó que se mantendrá en el cargo de magistrado.