Fiscal general informa que Romer Saucedo tiene procesos en Santa Cruz

El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste Viera, se pronunció este miércoles sobre la decisión del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, de abandonar Bolivia junto a su familia y declararse en el exilio.

La autoridad del Ministerio Público afirmó que la salida del magistrado corresponde a una decisión personal y que las investigaciones que, según su versión, existen en su contra continuarán mediante los procedimientos legales correspondientes.

Urioste explicó que tomó conocimiento de la decisión del presidente del TSJ mediante las publicaciones difundidas en redes sociales.

“Hemos visto por redes sociales la declaración; es una decisión personal del señor Saucedo”, manifestó.

Posteriormente, el fiscal general sostuvo que existen investigaciones pendientes contra el magistrado.

“Hay procesos abiertos en Santa Cruz”, afirmó.

La autoridad también cuestionó que Saucedo haya abandonado el país antes de acudir ante las instancias correspondientes.

“No sabemos por qué él ha rehuido de la Justicia”, señaló.

El fiscal general explicó que los procedimientos legales seguirán su curso y que se realizarán las actuaciones necesarias para recibir las declaraciones del magistrado.

“Por los conductos regulares se lo va a invitar a que tome sus declaraciones en los diferentes casos, y eso va a continuar”, aseguró.

Urioste reiteró que los hechos todavía están bajo investigación y que corresponderá a los fiscales responsables desarrollar las diligencias pertinentes.

Ante las denuncias de persecución formuladas por Saucedo, el fiscal general aseguró que el magistrado cuenta con garantías para ejercer su defensa.

“Tiene seguridad jurídica; hay todas las garantías necesarias para que él se defienda conforme a derecho”, expresó.

Urioste también lo instó a acudir ante las autoridades y presentar los elementos que considere pertinentes para aclarar su situación.

“Yo lo invitaría a que se defienda, que presente las pruebas que tenga, y eso es lo que corresponde”, afirmó.

El fiscal general recordó que, por su trayectoria dentro del sistema judicial, Saucedo conoce los procedimientos establecidos por la ley.

“Él es un hombre de ley, él debe someterse a las investigaciones”, enfatizó.

Las declaraciones de Urioste se producen después de que Romer Saucedo anunció, a través de sus redes sociales, que había abandonado Bolivia acompañado de su esposa y sus tres hijos.

El magistrado aseguró que tomó la decisión debido a presuntos riesgos contra su seguridad y la de sus familiares.

“Bolivia dejó de ser un país seguro. Mi libertad y la vida de toda mi familia corren peligro”, manifestó en su publicación.