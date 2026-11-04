“Sabemos que eran muy amigos”: Oviedo se refiere a Romer Saucedo

Al ser consultado sobre el entorno del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, declaró que “todos sabemos que eran muy amigos, andaban juntos, vivían juntos en Sucre”, en alusión a la supuesta amistad con el exfiscal Roger Mariaca. La declaración se da mientras la Fiscalía General procesa una notificación roja de Interpol para dar con la ubicación de la máxima autoridad judicial.

El fiscal general, José Armando Urioste, ratificó que se cursan las órdenes necesarias para posibilitar la localización de Saucedo tras confirmarse su reciente salida del país.

En relación a la falta de alertas previas al abandono del territorio, el ministro Oviedo remarcó que “esto fue una sorpresa, no había alerta migratoria contra él, no había una citación específica”.

Investigación migratoria y procedimientos

Las gestiones legales para la captura internacional deberán ser canalizadas mediante Interpol Bolivia y posteriormente dictaminadas por la Secretaría General del organismo.

Sobre el cruce de la frontera sin registros de salida, el ministro Oviedo concluyó que “hay una investigación que Migración está haciendo para ver por dónde ha salido y veremos después qué es lo que se va desarrollando”.