Fiscalía tramita sello rojo y orden de aprehensión contra Romer Saucedo

La Fiscalía General inició los procedimientos para activar un sello rojo de Interpol contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo.

En este contexto, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que “esto fue una sorpresa, no había alerta migratoria contra él, no había una citación específica. Y lo más curioso es que él da a entender que hay una falta de administración de Justicia cuando él es el presidente del Tribunal de Justicia”.

Respecto a la vía empleada para cruzar la frontera, Oviedo concluyó que “probablemente haya salido por un pase autorizado, porque no tenía alerta migratoria o arraigo”.

Por su parte, el fiscal general, José Armando Urioste, confirmó que se gestionan los mandamientos correspondientes para dar con el paradero de la autoridad judicial.

Sobre los avances en los controles fronterizos, el ministro Oviedo añadió que “no tenemos otra explicación por el momento. Hay una investigación que Migración está haciendo para ver por dónde ha salido y veremos después qué es lo que se va desarrollando”.

La solicitud formal para la notificación roja deberá ser canalizada mediante Interpol Bolivia para su posterior evaluación por la Secretaría General del organismo internacional.