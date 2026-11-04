La Fiscalía General del Estado expresó su preocupación por la decisión judicial que dispuso 30 días de detención preventiva para cuatro ciudadanos brasileños aprehendidos con armas de fuego y presuntamente vinculados al Primer Comando de la Capital (PCC), una organización criminal de origen brasileño.

El fiscal general del Estado, José Armando Urioste Viera, cuestionó el plazo establecido por la justicia y advirtió sobre la peligrosidad de los investigados, tomando en cuenta las evidencias encontradas durante las actuaciones policiales y fiscales, entre ellas un presunto pacto de sangre que demostraría el compromiso de sus integrantes con la organización criminal.

“Se ha encontrado en uno de los miembros del PCC que él pertenecía al grupo y el pacto de sangre está ahí registrado donde dice nadie sale del PCC vivo. Entonces, prácticamente es un pacto de sangre de que o pertenece al PCC y no puede dejar de pertenecer nunca. Firmaban esos contratos lo tenían ahí en sus celulares ellos registrados”, señaló Urioste.

La autoridad también manifestó su preocupación por el tiempo de detención preventiva concedido a los cuatro brasileños, al considerar que los indicios encontrados apuntan a la presencia de una estructura criminal organizada.

Consultado sobre la decisión judicial, el fiscal general aclaró que se trata de una determinación de los juzgados y confirmó que el Ministerio Público ya activó los mecanismos legales para intentar revertirla.

“Eso es un tema de los jueces. Es un tema del de la de los juzgados que ha sido objeto, recurso de apelación y nosotros estamos iniciando todos los recursos que la ley nos franquea para hacer valer la gravedad de estas detenciones, no puede estar detenido treinta días. Preocupa, está demostrando que el PCC está funcionando de manera organizada, es crimen organizado por donde se le ve. Se está luchando, día a día”, respondió.