El exfiscal de distrito de Santa Cruz, Jaime Soliz, se presentó este miércoles en dependencias de la Felcc para brindar su declaración informativa en calidad de testigo de cargo dentro de la investigación por el caso Hotel Las Américas.

Soliz llegó hasta las oficinas policiales a invitación de los denunciantes y aseguró que busca aportar a la investigación y denunciar lo que considera un atropello contra la Fiscalía Departamental ocurrido en 2009.

El exfiscal recordó que hace diecisiete años ocurrió un hecho que calificó como terriblemente lamentable y que debe ser esclarecido en todas sus formas. Aseguró que en su gestión como fiscal de distrito envió fiscales a investigar el operativo del 16 de abril de 2009 y que no los dejaron pasar.

“Yo era fiscal de distrito y el gobierno del MAS actuó para ver todos los mecanismos de que nosotros no tuviéramos la capacidad de investigar este caso. Nosotros esa mañana a las seis de la mañana enviamos dos fiscales y después una hora y media envié otros dos fiscales, con la finalidad que puedan investigar. Sin embargo, no lo dejaron pasar”, declaró.

Según su testimonio, se interpusieron acciones constitucionales y judiciales para poder investigar y no se les permitió. Afirmó que el gobierno de entonces convirtió a la Felcc en su cuartel general junto con el fiscal Sosa para tapar y encubrir el caso.

“El gobierno impidió, hizo de esta policía que está acá, su cuartel general junto con el fiscal Marcelo Sosa para poder tapar, encubrir, perseguir y hacer lo que deshizo a la dirigencia cruceña en ese entonces”, dijo.

Soliz pidió que se juzgue a todos los que participaron en la mañana del 16 de abril de 2009 y que se haga justicia.

“Hoy venimos a apoyar esa declaración, quiero aportar en esta investigación, quiero denunciar el atropello que sufrió la fiscalía departamental de Santa Cruz, esa fecha, y dejar claramente establecido que deben ser juzgados todos los que han participado en esa mañana del dieciséis de abril de dos mil nueve, pero lo que es fundamental, que se siente justicia y que aquí vengan a responder, todos los delincuentes que armaron todo este caso, para destruir la dirigencia en Santa Cruz”, sostuvo.

Al ser consultado sobre quiénes deberían responder, mencionó directamente a exautoridades nacionales y policiales.

“El ministro de gobierno Alfredo Rada, Evo Morales, Álvaro García Linera, y todos los que han sido, en el plano policial, los mandos, aquí existía un director de la Felcc, que convirtió en un hombre clave a favor de encubrir esa investigación que se llama el coronel Miguel González. Todos tienen que venir a brindar su declaración”, afirmó.

El exfiscal reiteró que su presencia es en calidad de testigo de cargo y que está a favor de que la investigación avance.

“Sí, soy testigo de cargo, estoy a favor de la investigación, estoy apoyando”, concluyó.