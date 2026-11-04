Doria Medina plantea una reforma integral de la Justicia tras salida de Saucedo

El político y empresario Samuel Doria Medina cuestionó el estado de la justicia en Bolivia tras conocerse que el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, salió del país junto a su familia y se declaró en el exilio por presuntas amenazas contra su seguridad.

Mediante sus redes sociales, Doria Medina expresó su preocupación por la situación del Órgano Judicial y consideró que la salida de la máxima autoridad judicial refleja la gravedad de la crisis institucional.

“Preocupa mucho el estado en el que se encuentra la Justicia. Que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la máxima autoridad judicial, se vaya del país por razones escabrosas y poco comprensibles muestra qué mal están las cosas”, publicó.

Ante este escenario, planteó una reforma integral de la justicia que incluya cambios en la Constitución Política del Estado y la eliminación de la elección de autoridades judiciales mediante voto directo.

“Tenemos que hacer una reforma integral de la justicia cambiando la Constitución y eliminado, entre otras cosas, la elección judicial por voto directo que nos ha llevado a esto”, sostuvo.

Saucedo salió del país

Saucedo informó que salió de Bolivia junto a su esposa y sus tres hijos debido a lo que considera amenazas contra su libertad y la seguridad de su familia. En un pronunciamiento público, se declaró perseguido y anunció que permanecerá en el exilio hasta contar con garantías para retornar.

Sin embargo, el fiscal general del Estado interino, José Urioste, dijo que Saucedo, tiene procesos abiertos en Santa Cruz y lo instó a presentar sus pruebas y asumir su defensa.

Mientras, el viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, vinculó la salida del país de Romer Saucedo, con las investigaciones relacionadas con el exfiscal general Roger Mariaca. La autoridad sostuvo que varios "presuntos cómplices estarían abandonando Bolivia" para evitar responder ante la justicia.