Acribillado en el Cordón Ecológico: las claves del crimen y amenazas al viceministro Peter Maldonado

Lo que comenzó con el hallazgo de un cuerpo sin vida en las inmediaciones del río Piraí terminó convirtiéndose en una investigación sobre un asesinato, mensajes intimidatorios y posibles conexiones con estructuras criminales que operarían en territorio boliviano.

Desde el lunes 2 de noviembre, la Policía Boliviana y el Ministerio Público desarrollan diferentes diligencias para esclarecer lo ocurrido en el Cordón Ecológico de Santa Cruz de la Sierra.

La investigación ha permitido avanzar en la identificación de la víctima, aunque todavía existen interrogantes sobre los autores del crimen y las razones por las que dejaron un mensaje dirigido a una autoridad nacional.

La víctima fue identificada como Olvis Melgar Languidey, de 40 años, de acuerdo con la actualización del caso.

En los primeros informes policiales, el hombre había sido descrito como una persona de entre 30 y 35 años, presuntamente en situación de calle y conocida por los alias de “El Chato” o “Conejo”.

Sin embargo, su identidad no pudo establecerse inicialmente porque no contaba con documentación que permitiera reconocerlo de inmediato.

Su cuerpo permanece en la morgue de la Pampa de la Isla, a la espera de que sus familiares se presenten para reclamar sus restos.

¿Cómo ocurrió el hallazgo en el Cordón Ecológico?

El lunes 2 de noviembre, durante la mañana, efectivos policiales acudieron a una zona cercana al río Piraí, en el Cordón Ecológico de Santa Cruz de la Sierra, tras conocerse la presencia de un hombre sin vida.

La víctima presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego y signos evidentes de violencia.

El hallazgo adquirió una dimensión mayor cuando los investigadores encontraron un cartel con un mensaje amenazante junto al cuerpo.

El cartel encontrado en el lugar contenía una advertencia dirigida a Peter Maldonado, viceministro de Régimen Interior y Policía.

El mensaje hacía referencia al supuesto vencimiento de un plazo y responsabilizaba al destinatario por posibles muertes futuras. También exigía el pago de una presunta deuda.

La Policía confirmó que interpretaba el contenido como una amenaza directa contra la autoridad nacional.

El comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, afirmó que el hecho debía analizarse dentro del contexto de las operaciones contra estructuras criminales.

Una de las principales hipótesis policiales sostiene que los responsables habrían seleccionado a una persona vulnerable para asesinarla y utilizar el crimen como mensaje de intimidación.

El asesinato no fue el único hecho que encendió las alertas. En redes sociales también comenzó a circular un video en el que hombres encapuchados y armados lanzan amenazas dirigidas a Peter Maldonado.

En la grabación se hace referencia a un plazo de 24 horas y se advierte sobre posibles nuevas muertes.

Los investigadores también analizan antecedentes de mensajes intimidatorios similares registrados en otras regiones del país.

Uno de los episodios reportados ocurrió el 20 de octubre en Cobija, Pando, donde circuló información sobre otro hombre asesinado y un mensaje que mencionaba a Peter Maldonado.

Además, se reportaron otros hechos violentos y advertencias que generan preocupación por una posible conexión entre diferentes sucesos.

El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste Viera, expresó su preocupación por la violencia registrada y por las amenazas contra autoridades nacionales.

Al referirse al asesinato, sostuvo que se trataba de un hecho que había preocupado a las instituciones por la gravedad de sus circunstancias.

“Es algo preocupante que organizaciones criminales estén amenazando a las autoridades bolivianas”, manifestó.

Consultado sobre si los responsables pertenecen a una estructura criminal, Urioste respondió:

“Al parecer es una organización criminal, nos encontramos en proceso de investigación”.

En medio de la investigación, el subcomandante departamental de Santa Cruz, coronel Julio Baldivieso, informó que se intensificaron las operaciones policiales en diferentes sectores de la ciudad.

“Anoche mismo se desplegó un gran operativo en la ciudad. Hemos tenido excelentes resultados”, manifestó.

El jefe policial sostuvo que los controles buscan prevenir hechos delictivos y fortalecer la seguridad de la población.

La identificación de Olvis Melgar Languidey permitirá a los investigadores reconstruir sus últimos movimientos y buscar información sobre las circunstancias previas a su muerte.