El hombre que fue encontrado acribillado en la zona del Cordón Ecológico, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fue identificado como Olvis Melgar Languidey, de 40 años, quien se encontraba en situación de calle.

Su cuerpo permanece en la morgue de la Pampa de la Isla, a la espera de que sus familiares se presenten para reclamar sus restos.

La identidad de la víctima fue establecida mediante el análisis de sus huellas dactilares, procedimiento de necrodactilia que permitió obtener los registros enviados al Servicio General de Identificación Personal (Segip) para su verificación.

“Evidentemente el día de ayer en horas de la tarde recibí el resultado de la directora del Segip quien se ha logrado identificar a través de las huellas dactilares de la víctima él sería el ciudadano Olvis Melgar Languidey de cuarenta años de edad”, dijo la fiscal asignada al caso, Rose María Barrientos Ruiz.

Ante esta confirmación, la representante del Ministerio Público hizo un llamado público para que los familiares puedan recoger el cuerpo.

“Aprovecho la oportunidad de todos los medios que se encuentran aquí presente para que los familiares se acerquen ante la suscrita fiscal en la fiscalía departamental en el pasaje Beni a objeto de que puedan tomar conocimiento los antecedentes y sobre todo poder recoger el cadáver de su familiar y poderle darle cristiana sepultura”, señaló la fiscal asignada al caso.

Anteriormente, el subcomandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel Julio Baldivieso, había informado que se aguardaba la confirmación de identidad por parte de esta institución y que las investigaciones continuaban para esclarecer el hecho.

“Se realizó la necrodactilia correspondiente y ya se envió al Segip. Estamos a la espera de que esta institución ya nos confirme la identidad del sujeto”, explicó Baldivieso en contacto con Notivisión.

El jefe policial también señaló que el trabajo investigativo seguía en marcha y que se esperaban avances para conocer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

Mientras tanto, el cuerpo de Olvis Melgar permanece en la morgue de la Pampa de la Isla, donde se espera que sus familiares acudan para realizar los trámites correspondientes y retirar sus restos.