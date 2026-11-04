Sequía en Cochabamba: autorizan compras directas para evitar más pérdidas de ganado y cultivos

La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Cochabamba aprobó la Ley de Emergencia por Sequía, que libera Bs 1,3 millones para atender a los municipios afectados por la falta de lluvias, principalmente en el Cono Sur. Los recursos serán destinados a la compra de forraje, alimento balanceado, tanques de agua y contratación de cisternas.

El asambleísta departamental Edwin Jiménez explicó que el monto aprobado corresponde a los recursos disponibles en efectivo de la Gobernación, pese a que inicialmente se había sugerido destinar hasta Bs 5 millones para enfrentar la emergencia.

“Con esto el Ejecutivo tiene la disponibilidad de los recursos. Nosotros sugerimos que se utilicen hasta 5 millones de bolivianos, pero no había en efectivo, solo en contabilidad, por eso se optó por aprobar lo que se tenía disponible”, señaló.

Jiménez detalló que la normativa establece una distribución específica de los Bs 1,3 millones:

Bs 400.000 para contratar servicios de cisternas y abastecer de agua.

Bs 600.000 para comprar tanques y politubos.

Bs 300.000 para adquirir insumos agropecuarios y forraje.

Además, se prevé la compra de entre 120 y 150 tanques con capacidad de 5.000 litros, que permitirán almacenar el agua trasladada hasta las comunidades e instalar bebederos para los animales.

El asambleísta indicó que la ley autoriza realizar compras directas, sin recurrir a procesos de licitación que pueden demorar alrededor de 45 días. Sin embargo, aclaró que la Asamblea mantendrá su labor de fiscalización y solicitará informes sobre los lugares y fechas de entrega de la ayuda.

Pasorapa y Omereque, entre los municipios más afectados

Jiménez informó que en Omereque se reportó la pérdida de cultivos de tomate, cebolla y papa, con 513 familias afectadas y 539 hectáreas de producción dañadas.

En Pasorapa, 37 comunidades enfrentan problemas por la falta de agua, con afectaciones al ganado mayor y menor. Además, se reportó la pérdida de forraje y alimentos en 916 hectáreas de cultivos de maíz.

La autoridad señaló que la atención debe priorizar la compra de forraje, el abastecimiento de agua mediante cisternas y la distribución de tanques. También explicó que los municipios deben demostrar que no cuentan con recursos económicos ni capacidad técnica para atender la emergencia.

Finalmente, recordó que Pasorapa no tiene represas y que Omereque mantiene paralizada desde hace un año la construcción de una represa de Bs 150 millones, debido a dificultades relacionadas con la actualización de costos y los desembolsos. Por ello, consideró necesario gestionar apoyo del Gobierno central para ejecutar proyectos de mayor alcance.