Dólar paralelo en Bolivia: estas son las cotizaciones de compra y venta de este miércoles

El mercado paralelo del dólar en Bolivia registra diferentes precios de compra y venta este miércoles 4 de noviembre de 2026. Dos cotizaciones difundidas durante la jornada muestran variaciones en los valores de la moneda estadounidense, con precios de venta que alcanzan los Bs 12,06.

Uno de los últimos reportes establece el precio de compra en Bs 11,95 y el de venta en Bs 12,00. En cambio, otra cotización, difundida a las 6:08, señala que el dólar se encontraba en Bs 11,80 para la compra y Bs 12,06 para la venta.

Dólar paralelo.

La comparación muestra una diferencia entre ambos registros. En el primero, el precio de compra es 15 centavos mayor que en el segundo, mientras que el precio de venta es seis centavos más bajo.

Estas variaciones reflejan que las cotizaciones pueden cambiar a lo largo del día y no necesariamente representan un precio único para todo el mercado paralelo. Los valores también pueden depender del operador y de las condiciones de cada transacción.

Por ello, las personas que tienen previsto comprar o vender dólares deben verificar la cotización antes de realizar cualquier operación y tomar en cuenta la hora en que fue publicada.

¿Cuál es el precio oficial del dólar en Bolivia?

Respecto al mercado oficial, el dato proporcionado para el Banco Central de Bolivia (BCB) señala una cotización de Bs 12,06 por dólar para el 4 de noviembre de 2026.

TCO.