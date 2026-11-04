¿Perdiste tu cédula? Estos son los pasos para evitar que usen tus datos en estafas

Perder la cédula de identidad u otro documento personal puede convertirse en un riesgo si cae en manos de personas que buscan suplantar identidades, cometer estafas o incluso gestionar créditos a nombre de la víctima.

Por ello, la abogada Pamela Caballero recomendó realizar la denuncia de extravío de manera inmediata ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la Policía.

La profesional explicó que este reporte permite dejar constancia de la pérdida del documento y establecer que, desde ese momento, ya no tiene validez legal para quien lo encuentre y pretenda utilizarlo.

“Muchas veces hay clientes que vienen diciendo que le han notificado con procesos de estafa porque dice que estaba vendiendo cosas por internet, pero yo nunca vendí. Usaban la cédula de identidad de esta persona generando estafas”, relató Caballero, al advertir sobre las dificultades para demostrar que la víctima no participó en esos hechos cuando no existe una denuncia previa de extravío.

¿Qué hacer si pierdes tu cédula?

La abogada recomendó seguir estos pasos:

Denunciar la pérdida ante la Felcc: acudir de inmediato para reportar el extravío. La Policía tomará nota, realizará la publicación edictal correspondiente y archivará la denuncia como constancia. Solicitar la reposición en el Segip: realizar el trámite personal para obtener un nuevo documento de identidad. Alertar a las entidades financieras: informar al banco donde se tienen cuentas o dinero para evitar que terceros utilicen la cédula extraviada para solicitar créditos o retirar fondos. Reportar tarjetas bancarias: comunicar también la pérdida a las entidades correspondientes para que suspendan las tarjetas de crédito y débito, si fuera necesario. Informar a la ASFI: Caballero aconsejó solicitar que se emita una circular sobre el extravío, de modo que las entidades financieras puedan alertar a la Felcc si alguien intenta utilizar el documento.

¿Cómo pueden utilizar una cédula extraviada?

Caballero advirtió que los delincuentes pueden suplantar la identidad de la víctima para vender productos por internet, pedir depósitos, solicitar dinero a familiares mediante redes sociales, crear cuentas con códigos QR o gestionar créditos.

También pueden utilizar los datos personales para cometer estafas y otras defraudaciones, lo que podría provocar que la persona afectada reciba notificaciones de la Fiscalía o del Ministerio Público por hechos que no cometió.

La abogada explicó que la fotografía y la fecha de expedición son elementos importantes para identificar el documento extraviado frente al nuevo carnet. Si una persona utiliza la cédula perdida con una fotografía diferente a la del titular, puede ser identificada y enfrentar procesos por delitos como falsedad material, falsedad ideológica y estafa.

Por ello, la recomendación principal es no esperar a que aparezcan problemas: denunciar inmediatamente la pérdida y alertar a las entidades financieras para reducir el riesgo de que alguien utilice la identidad con fines ilícitos.