Migración investiga salida de Romer Saucedo; Gobierno confirma que no tenía arraigo

El Gobierno inició una investigación para establecer por dónde salió de Bolivia Romer Saucedo, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien abandonó el país sin tener una alerta migratoria ni una orden de arraigo, según informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

La autoridad señaló que la salida de Saucedo tomó por sorpresa al Ejecutivo y a la Policía Boliviana, debido a que no existían restricciones migratorias que impidieran su salida.

“No había alertas migratorias contra él, no había una situación específica”, afirmó Oviedo, quien añadió que las autoridades buscan establecer la ruta que utilizó para abandonar el territorio nacional.

Gobierno presume que salió por un paso autorizado

Consultado sobre si Saucedo habría salido por un paso legal o ilegal, el ministro consideró que probablemente utilizó un punto de control autorizado.

“Sí, probablemente haya salido por un paso autorizado, porque como les digo, no tenía alerta migratoria, no tenía arraigo”, manifestó.

Oviedo indicó que Migración realiza las verificaciones correspondientes para determinar la ruta y las circunstancias de la salida del expresidente del TSJ.

Oviedo se refiere a la relación entre Saucedo y Mariaca

El ministro también fue consultado sobre una posible relación entre Saucedo y el exfiscal general Roger Mariaca. Al respecto, señaló que ambos mantenían una relación cercana.

“Bueno, todos sabemos que eran muy amigos, todos sabemos que andaban juntos, vivían juntos en el sur, etcétera, etcétera”, declaró.

Oviedo agregó que las investigaciones deben establecer si existe algún vínculo relevante entre ambos dentro de los hechos que se indagan y consideró que esa situación podría explicar la decisión de Saucedo de salir del país.