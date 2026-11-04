¡Samir vuelve a sonreír! Superó una cirugía y ahora necesita la solidaridad de todos

Hay noticias que emocionan y recuerdan el verdadero valor de la solidaridad. Esta vez, la alegría llega de la mano del pequeño Samir, quien volvió a sonreír después de atravesar una intervención quirúrgica que mantenía preocupados a sus seres queridos.

A través del sector Primero la Gente, de Notivisión, por Red Uno, se dio a conocer que la cirugía para extirparle un tumor cercano a la nariz fue realizada satisfactoriamente.

Su madre, Karen, compartió con emoción los avances en la recuperación de su hijo y expresó su agradecimiento a quienes acompañaron a la familia durante este difícil proceso.

Una de las noticias más alentadoras es que el pequeño pudo regresar a casa y descansar en un ambiente familiar después de la operación.

Karen contó que su hijo se encuentra más tranquilo desde que los médicos le retiraron el tapón que tenía colocado en la nariz.

“Ya durmió más tranquilo, le retiraron el tapón de la nariz y ya está más tranquilo”, relató la madre.

La mejoría representa un alivio para la familia, que ahora concentra sus esfuerzos en acompañar al pequeño durante la recuperación.

“Estoy muy agradecida con todos”, expresó Karen, emocionada por el apoyo recibido.

Aunque la operación fue exitosa y su estado de salud es estable, Samir todavía debe cumplir un proceso de recuperación.

De acuerdo con la información proporcionada por su familia, el menor deberá permanecer en reposo y seguir un tratamiento estricto durante aproximadamente un mes.

Además, necesitará nuevos estudios médicos y medicamentos para continuar con los controles posteriores a la intervención.

Por esta razón, el apoyo económico sigue siendo importante para cubrir los gastos relacionados con su atención y recuperación.

Con el objetivo de recaudar fondos, familiares y personas solidarias preparan una kermesse y rifa solidaria para este domingo 8 de noviembre, en Santa Cruz de la Sierra.

La actividad se realizará en el barrio La Amistad, calle 7, donde se ofrecerán diferentes platos de comida para quienes deseen colaborar con esta causa.

Cada compra y cada participación en la rifa contribuirán a reunir recursos para los medicamentos, estudios y gastos médicos que el pequeño todavía necesita.

La familia espera contar con el respaldo de vecinos, amigos y ciudadanos que quieran sumarse a esta iniciativa.

Desde Notivisión, a través de su espacio Primero la Gente, se continúa dando visibilidad a historias de personas y familias que atraviesan situaciones difíciles y necesitan el acompañamiento de la comunidad.