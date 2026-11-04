“Necesitamos un cambio total”: Velasco plantea reformar la justicia tras la salida de Romer Saucedo

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, consideró que la salida del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, representa una oportunidad para impulsar una reforma profunda del sistema judicial y renovar las instituciones del Estado.

La autoridad departamental manifestó su preocupación por la situación institucional que atraviesa el país y sostuvo que Bolivia necesita cambios de fondo para recuperar la institucionalidad.

“La verdad que para todos ha sido sorpresivo. Nos levantamos todos, pero en nuestro país nos estamos acostumbrando a que todos los días hay algo nuevo. Y algo nuevo grave”, expresó Velasco al referirse a la decisión de Saucedo de salir del país junto a su familia.

El gobernador también cuestionó la situación de otras instituciones estatales y mencionó lo ocurrido en la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de los recientes cambios y conflictos en los órganos del Estado.

“Creo que la institucionalidad también está en una crisis. Vemos lo que pasó en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el presidente se religió sin votación. Vemos lo que ahora tenemos un expresidente del Tribunal Supremo de Justicia que se ha ido. No sé si ha renunciado, pero sí se ha ido. Entonces, es complicado”, señaló.

En ese sentido, insistió en que el país necesita una transformación profunda y pidió que las autoridades aprovechen este momento para impulsar cambios en las instituciones.

“Lo que necesitamos es un cambio total. Esperemos que puedan hacerlo. La Gobernación de Santa Cruz y todas las instituciones descentralizadas, los municipios, las alcaldías. Entonces, tenemos que tratar de aportar con nuestro granito de arena para que se pueda cambiar esto”, sostuvo.

Velasco también consideró que corresponde dar paso a una renovación institucional y trabajar de manera conjunta para recuperar la confianza en la justicia y en las entidades públicas.

“Yo creo que debería renunciar automáticamente. Entonces, yo creo que es un momento de hacer un borrón y cuenta nueva. Cambiar absolutamente todo. La institucionalidad de nuestro país en todas las instituciones se ve afectada”, manifestó.

Asimismo, mencionó los cambios registrados en el Ministerio Público y la situación del Tribunal Supremo de Justicia como parte de un escenario que, a su criterio, requiere una respuesta de todas las autoridades.

“Es una gran oportunidad para reformar la justicia. Yo creo que todo el órgano judicial tenemos que ponernos a trabajar todos en conjunto. Y las instituciones descentralizadas creo que tenemos que apoyar este cambio”, concluyó.

La salida de Saucedo

Las declaraciones del gobernador se producen después de que Romer Saucedo anunciara que salió de Bolivia junto a su esposa y sus tres hijos, y que se declaró en el exilio al considerar que su libertad y su vida, así como las de su familia, están en peligro.

“He salido del país, estoy con toda mi familia en el exilio”, escribió Saucedo en una publicación en redes sociales.

El expresidente del TSJ sostuvo que tomó esa decisión ante la falta de garantías jurídicas y el temor de sufrir persecución o incluso un atentado contra su vida.