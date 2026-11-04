La renuncia de Romer Saucedo a la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) obliga a activar el mecanismo de suplencia para garantizar la continuidad de la conducción del máximo tribunal. Así lo sostuvo el exmagistrado Marco Baldivieso, quien señaló que la propia Ley del Órgano Judicial establece el procedimiento que debe seguirse.

“Hay una suplencia obligada porque el magistrado Saucedo acaba de renunciar a la presidencia y corresponde que alguien asuma la cabeza del Poder Judicial y la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia”, afirmó.

El exmagistrado explicó que corresponde a la decana convocar a Sala Plena y asumir temporalmente la presidencia por el tiempo que sea necesario, mientras se define la situación institucional.

Cuestiona que Saucedo continúe como magistrado desde el exterior

Baldivieso también sostuvo que Saucedo no debería continuar ejerciendo funciones jurisdiccionales desde el exterior y en condición de clandestinidad.

“No se le puede permitir a ninguna persona ejercer funciones desde la clandestinidad, alejado de la sede de sus funciones”, manifestó.

Finalmente indicó que, aunque existen modalidades de trabajo a distancia, estas no pueden aplicarse de la misma manera al ejercicio de funciones jurisdiccionales. Asimismo, cuestionó el impacto de esta situación en la imagen institucional del país: “Así que nuestra imagen internacional es deplorable”.