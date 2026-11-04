Fiscalía busca a la familia de Olvis Melgar para que recoja su cuerpo de la morgue

La Fiscalía confirmó la identidad del hombre que fue encontrado sin vida en la zona del Cordón Ecológico. Se trata de Olvis Melgar Languidey, de 40 años de edad, quien fue identificado a través de sus huellas dactilares. La información fue proporcionada por la fiscal a cargo del caso, quien explicó que el resultado llegó desde el Segip.

“Evidentemente el día de ayer en horas de la tarde recibí el resultado de la directora del Segip quien se ha logrado identificar a través de las huellas dactilares de la víctima él sería el ciudadano Olvis Melgar Languidey de cuarenta años de edad”, dijo la fiscal asignada al caso, Rose María Barrientos Ruiz.

Ante esta confirmación, la representante del Ministerio Público hizo un llamado público para que los familiares puedan recoger el cuerpo.

“Aprovecho la oportunidad de todos los medios que se encuentran aquí presente para que los familiares se acerquen ante la suscrita fiscal en la Fiscalía en el pasaje Beni a objeto de que puedan tomar conocimiento los antecedentes y sobre todo poder recoger el cadáver de su familiar y poderle darle cristiana sepultura”, señaló la fiscal asignada al caso.

La fiscal confirmó además que la víctima vivía en situación de calle. Al ser consultada sobre este aspecto, respondió: “Sí, evidentemente es una persona que merodeaba las cabañas del río Piraí, no tenía un domicilio conocido, su vestimenta y su apariencia se nota que era una persona en situación de calle”.

Mientras tanto, el cuerpo permanece en la morgue.

“Lamentablemente el cuerpo continúa en la morgue a la espera de que algún familiar, alguna amistad lo reconozca y pueda ir a buscar el cuerpo”.