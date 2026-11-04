Los gobernadores de todo el país mantendrán hoy una reunión de emergencia vía Zoom con el objetivo de unificar criterios y coordinar acciones conjuntas ante la propuesta del Gobierno nacional sobre la coparticipación tributaria.

El encuentro busca consolidar una postura común y emitir un comunicado público regional para manifestar el rechazo a la oferta oficial de incremento del 1%, planteando en su lugar una ruta de ajuste gradual que inicie en, al menos, un 5%.

Un rechazo categórico a la oferta del 1%

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, visibilizó la postura de las regiones argumentando que la propuesta gubernamental no responde a las demandas ni a los compromisos asumidos previamente en la agenda del 5 de agosto.

"Nosotros apuntamos al 15%, pero podemos ir de forma gradual. Queremos iniciar con un 5%. Si empezamos con el 1%, en 15 años nos va a dar lo que estamos buscando (...) Es menos de 150 millones de bolivianos, no es coherente ni alcanza para las necesidades de los departamentos", dijo Juan Pablo Velasco, Gobernador de Santa Cruz.

Velasco remarcó que la negativa a aceptar el 1% refleja el sentir de la sociedad y de los distintos departamentos, catalogando ese porcentaje como insuficiente para cubrir los servicios e inversiones requeridos en cada región.

Diálogo abierto y cumplimiento de compromisos

A pesar de la firmeza en el reclamo, desde las regiones se enfatizó que los canales de comunicación permanecen abiertos para evitar un distanciamiento con el nivel central del Estado: Se reiteró que el Presidente encontrará en las autoridades departamentales disposición para negociar en mesas técnicas de trabajo. Se priorizará un acuerdo equitativo que beneficie a todas las partes y garantice la sostenibilidad de los departamentos. Los ejecutivos regionales demandan el cumplimiento estricto de los acuerdos acordados el pasado 5 de agosto.

Se prevé que tras la conclusión del encuentro virtual por Zoom, la nómina de gobernadores participantes firme el manifiesto conjunto y defina la ruta de negociación fiscal para los próximos días.