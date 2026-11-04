La Paz: Diprove aprehende a presunto ladrón de autopartes

La Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) informó sobre la aprehensión de Freddy M.R.G. señalado como presunto autor del robo de accesorios y autopartes de vehículos motorizados.

El director nacional de Diprove, coronel Edmundo Fuentes, indicó que el hombre fue encontrado en posesión de aproximadamente 15 retrovisores de diferentes marcas, por lo que fue trasladado a dependencias policiales mientras avanzan las investigaciones.

Investigan procedencia de las autopartes

Fuentes explicó que el aprehendido permanece bajo custodia policial y que se realizan los actos investigativos para establecer sus antecedentes y determinar su posible participación en otros hechos relacionados con el robo de accesorios de vehículos.

“Tenemos la aprehensión del presunto autor del robo de accesorios y autopartes de varios vehículos motorizados”, señaló la autoridad policial.

Asimismo, indicó que el caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, instancia que deberá determinar las acciones legales correspondientes.

Será puesto ante las autoridades competentes

El director nacional de Diprove informó que el sospechoso será puesto a disposición de las autoridades judiciales en las próximas horas, una vez concluidas las actuaciones policiales correspondientes.

La Fiscalía deberá evaluar los elementos recolectados y establecer la posible imputación formal por los hechos investigados.