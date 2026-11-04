Micros en mal estado serán multados con Bs 3.000 y retirados de circulación, advierte Nayar

La presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, advirtió que los micros que continúen prestando servicio en malas condiciones serán sancionados con multas de Bs 3.000 y retirados de circulación. Además, señaló que las infracciones reiteradas podrían derivar en sanciones contra toda una línea de transporte público.

La autoridad realizó este martes una inspección a las unidades de la Línea 77, hasta donde llegó para verificar si los microbuses cumplen con las condiciones necesarias para brindar el servicio a la población.

“Estamos verificando obviamente si es que hay las condiciones para que estos micros circulen. Caso contrario, quienes infrinjan reciben la notificación pertinente de la Dirección de Tráfico y Transporte y salen de circulación. Entonces, ayer se han notificado 25 micros, han salido de circulación y vamos a seguir en estos controles de manera sistemática”, señaló Nayar.

La presidenta del Concejo fue enfática al indicar que no habrá ampliación del plazo para que los transportistas realicen las mejoras correspondientes. Los vehículos que no cumplan con las condiciones exigidas deberán dejar de operar y sus propietarios se exponen a las sanciones establecidas en la normativa municipal.

“Justamente existe la multa respectiva establecida en la normativa. Son 3.000 bolivianos y esto se va incrementando de forma paulatina, incluso llegando hasta poder quitar el permiso de circulación de toda la línea. Entonces, se están haciendo las verificaciones y quienes incumplen, como dije, inicialmente salen de circulación. Existe la multa y además de ello, si infringen en reiteradas oportunidades con estas notificaciones, se puede llegar a sancionar a toda la línea”, afirmó.

Usuarios podrán presentar sus denuncias

Nayar también se refirió a los mecanismos que tienen los usuarios para reportar micros que circulen en malas condiciones. Indicó que pueden acudir a los concejales o presentar sus reclamos directamente ante la Dirección de Tráfico y Transporte.

“Se han abierto los números de los concejales. Se pueden hacer llegar las denuncias a cada uno de los concejales, como también a la Dirección de Tráfico y Transporte”, concluyó.