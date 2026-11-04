Rodrigo Paz: "Ser indígena no es sinónimo de ser indigente. Hay todo el derecho a crecer"

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aseguró este miércoles que "ser indígena no es sinónimo de ser indigente" y defendió que su país está dejando atrás "20 años de aislamiento a nivel mundial" y buscando sus "potencialidades".

Paz hizo estos comentarios en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano celebrado en Madrid, un foro previo a la XXX Cumbre Iberoamericana y que contó este miércoles en su tramo final con una conversación entre el presidente boliviano y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y los presidentes de Costa Rica, Laura Fernández, y de República Dominicana, Luis Abinader.

El moderador de la charla fue el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, quien, además de asegurar que Paz tiene una "mirada muy preocupada" por las comunidades indígenas bolivianas, mandó un mensaje al presidente de Bolivia.

"Para Iberoamérica es muy importante que a usted le vaya bien, es muy importante que a Bolivia le vaya bien. Porque Bolivia es un país que simplemente no ha aprovechado su riqueza y si usted es capaz de darle vuelta a esa tuerca va a ser un ejemplo para todos de que el subdesarrollo no es un destino", trasladó Allamand a Paz.

"Ser indígena no es sinónimo de ser indigente. Hay todo el derecho a poder crecer en un mundo que se pueda compartir", respondió Paz antes de comentar que hace poco estuvo con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que no asistirá a la cumbre del conjunto.

"Lula me decía: 'Yo he querido hacer muchas cosas con la Amazonía conjuntamente con los anteriores gobiernos de Bolivia, y había un presidente que me decía: No, a la Pachamama (la Madre Tierra) no le gusta lo que estás proponiendo'", narró Paz.

Se trataba, añadió, de asuntos medioambientales y positivos, "también para aquellos pueblos originarios indígenas campesinos" de Bolivia.

"Yo le dije al presidente Lula: 'Quiero decirle que la Pachamama cambió de opinión y ahora queremos trabajar de forma diferente'", agregó Paz para mostrar el giro de su gestión.

También expuso que la prioridad "número uno" en Bolivia ahora es que la juventud "tenga esperanza", "que se considere parte digna de una patria que le da futuro" y "espacio para desarrollarse", e invitó a todo el sector empresarial reunido en el foro de Madrid a formar parte de la construcción "de esa patria".

Acabar con "20 años de aislamiento" de Bolivia

"Bolivia está empezando una etapa de dejar 20 años de una suerte de aislamiento a nivel mundial", defendió Paz, y añadió que este ha sido un año "muy duro de transformaciones" en el país, con el objetivo de "entender" sus "potencialidades".

En este sentido, expuso, por ejemplo, que Chile "mueve 65.000 millones de dólares" al año en minería, Perú 50.000 millones y Bolivia, siendo "el más rico de los tres", tan solo mueve 6.000 millones.

Comentó que el 10 % del estaño de los teléfonos móviles de los presentes en el encuentro económico proviene de Bolivia y subrayando que "el mineral que quieran, cuando quieran y como quieran está en Bolivia", Paz apostilló que su país no quiere "entregar minerales", sino generar la industria para que "ese celular se haga en Bolivia".

"Para eso estamos aquí", resumió.

Paz concluyó diciendo que apuesta por construir "entre todos" una Iberoamérica "más fuerte", a través de la construcción de "democracias fuertes, que tanto necesitamos, instituciones fuertes y una visión de destino común".

"Sentido común con destino común", culminó.

EFE