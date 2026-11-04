La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, aclaró los alcances de la decisión asumida en Sala Plena tras tomar conocimiento por redes sociales de la salida del país del magistrado Romer Saucedo Gómez, quien argumentó una supuesta "persecución ilegal". Ruiz precisó la ruta legal y administrativa que seguirá la máxima instancia judicial boliviana mientras ejerce la presidencia de forma transitoria.

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 025 (Ley del Órgano Judicial) y el artículo 5 de la Ley de Residencia, Ruiz explicó que la normativa otorga un margen estricto de seis días para que Saucedo reasuma sus labores. Transcurrido ese plazo sin su restitución física, la Sala Plena se reunirá de forma inmediata para tomar las acciones legales correspondientes.

"Si en caso no se constituyere en su fuente de trabajo transcurridos seis días, Sala Plena nuevamente se va a reunir para determinar lo que corresponda en derecho. Si no se presenta, sería un abandono de funciones y ahí nosotros recién podemos tomar determinaciones", aseveró la autoridad.

Presunción de inocencia y ausencia de notificación formal

Ruiz enfatizó que, al no existir hasta el momento una nota ni renuncia oficial firmada por Saucedo, el tribunal está en la obligación de preservar el estado de derecho y la presunción de inocencia del magistrado, respetando el plazo fijado por ley por si decide reincorporarse.

Respecto a versiones sobre la apertura de tres procesos penales o pedidos de suspensión contra Saucedo, Ruiz aclaró que el TSJ no ha recibido ninguna notificación oficial del Ministerio Público. "Nosotros estamos impedidos de pronunciarnos sobre algo que no sabemos y de lo cual no somos la instancia correspondiente. Son otros los órganos encargados por ley de realizar esa investigación. Nos estaríamos adelantando a hechos que todavía no corresponden", sostuvo. Tampoco descartó ni confirmó la convocatoria a su suplente, indicando que el TSJ no tiene la potestad de convocarla directamente y que actualmente existe el quórum necesario para seguir operando.

Independencia judicial y continuidad de la agenda

La presidenta interina descartó de forma categórica que existan presiones políticas sobre los miembros del TSJ en el tratamiento de este caso, ratificando la autonomía de la institución frente a otros poderes del Estado.

"Particularmente le voy a hablar: no tengo ninguna presión política, no hay. Mis colegas también han manifestado no tener ninguna presión política. Estamos actuando de manera independiente y siempre exigimos a todos los órganos que respeten la independencia judicial", subrayó.

Por último, la autoridad garantizó al país que las funciones jurisdiccionales del TSJ no sufrirán parálisis ni interrupciones. Ruiz continuará en la Sala Social Administrativa mientras atiende los despachos de la presidencia con el apoyo de los demás magistrados. Asimismo, informó que la Sala Plena continúa resolviendo temas inherentes al funcionamiento del sistema judicial —como la organización de juzgados y las vacaciones judiciales— e investigando de forma transparente la asignación irregular de vehículos incautados en gestiones pasadas.