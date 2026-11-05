“La justicia está desmoronada”: Especialista pide una reforma constitucional

El abogado y especialista en temas judiciales Germán Gutiérrez advirtió que Bolivia atraviesa una profunda crisis en la administración de justicia, agravada por las investigaciones contra el exfiscal general Roger Mariaca y Romer Saucedo, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Gutiérrez sostuvo que las denuncias contra autoridades de alto rango son consecuencia de un deterioro institucional acumulado durante varios años y consideró necesaria una transformación estructural del sistema judicial.

“Hay que admitir que el día de hoy el Órgano Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional están desmoronados. Y no es un hecho que se ha producido de la noche a la mañana”, manifestó.

Advierte que podrían surgir nuevas denuncias

El jurista expresó su preocupación por los presuntos vínculos entre funcionarios judiciales y organizaciones criminales, y consideró que las investigaciones actuales podrían revelar otras irregularidades.

Según su análisis, las denuncias contra Mariaca y Saucedo no deberían abordarse únicamente como casos individuales, sino también como una oportunidad para investigar posibles redes de protección y corrupción dentro de las instituciones.

“Yo me temo, desgraciadamente, que esto que estamos viendo es una parte de un problema mayor”, afirmó.

Gutiérrez aclaró que existen funcionarios y fiscales que cumplen correctamente sus responsabilidades, aunque sostuvo que las instituciones deben investigar cualquier posible participación de otros servidores públicos.

Cuestiona el sistema de elección judicial

El especialista también criticó el mecanismo de elección de magistrados mediante voto popular, al considerar que no consiguió garantizar la independencia del Órgano Judicial frente a la influencia política.

“Eso de elegir a las altas autoridades por la vía del voto popular es un reverendo disparate”, expresó.

A criterio del abogado, los problemas actuales no pueden resolverse únicamente mediante ajustes administrativos o cambios de autoridades.

“La primera tarea es reformar la Constitución”, sostuvo.

Propone convocar una nueva Asamblea Constituyente

Gutiérrez planteó que Bolivia necesita una reforma integral de la Constitución Política del Estado, mediante una nueva Asamblea Constituyente que permita debatir el funcionamiento de las instituciones.

El abogado sostuvo que los principales actores políticos deberían impulsar un nuevo acuerdo institucional y cuestionó que, pese a los reiterados anuncios de reformas judiciales, no se hayan concretado cambios de fondo.

“Hacer una reforma parcial es una tontería. Tres remiendos no hacen una prenda”, manifestó.

Sostiene que Saucedo debe responder ante la justicia ordinaria

En la parte final de la entrevista, Gutiérrez también discrepó de la interpretación expresada por Rosmery Ruiz, decana en ejercicio de la presidencia del TSJ, respecto a la posibilidad de aplicar un juicio de responsabilidades contra Saucedo.

El abogado defendió que, si se investigan delitos comunes, corresponde acudir a la jurisdicción ordinaria.

“Corresponde a un juicio común por delitos comunes”, afirmó.

Finalmente, insistió en que el debate no debe limitarse al reemplazo de autoridades, sino concentrarse en recuperar la independencia, institucionalidad y credibilidad de la justicia.

“Hay que restituir la dignidad en los órganos del Estado y hay que restituir la credibilidad de Bolivia en el concierto internacional”, concluyó.