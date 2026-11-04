Diputados convocan a sesión para posesionar a su nueva directiva

La Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia convocó a sus legisladores a la segunda sesión preparatoria, programada para este jueves 5 de noviembre de 2026, a partir de las 15:00, en el hemiciclo de la Cámara Baja.

De acuerdo con la convocatoria difundida por esta instancia legislativa, el orden del día contempla dos puntos: la correspondencia y la posesión de la directiva de la Cámara de Diputados para la legislatura 2026-2027.

Posesión de la nueva directiva

El principal punto de la agenda será la posesión de la directiva que estará a cargo de conducir el trabajo legislativo durante la gestión 2026-2027.

La convocatoria lleva la firma del presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, y forma parte de las actividades preparatorias para la nueva legislatura.

La sesión se desarrollará en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, donde los legisladores deberán cumplir con los puntos establecidos en el orden del día.