Álvaro Puente cuestiona protesta de maestros y analiza la situación educativa

Ante la radicalización de las medidas de presión del magisterio urbano en el país, el psicopedagogo Álvaro Puente advirtió que “la situación educativa es dramática, estamos peor en educación en Bolivia, en lo más bajo”.

Por su parte, el secretario de Maestros Urbanos de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, confirmó desde el piquete de huelga de hambre que la medida es también a nivel nacional y advirtió que “estaremos hasta las últimas consecuencias” para defender los pedidos del sector.

El especialista cuestionó severamente los paros y protestas del sector al señalar que “el Magisterio está amenazando con paros por tonterías administrativas y no está solucionando este drama que en el fondo es responsabilidad en un altísimo porcentaje de ellos”, matizando este panorama al aseverar que “de cada 100 niños que terminan primaria, apenas 3 entienden lo que leen”.

El dirigente sindical remarcó además que “el viernes vamos a tener una marcha y el lunes y martes tendremos un paro en todo el país”, justificando la movilización porque señalan que no pueden avanzar en nada con el ministro, tras las reuniones infructuosas sostenidas previamente en diferentes regiones del territorio nacional.

Mientras el sector movilizado rechaza la transferencia de responsabilidades a las regiones, Puente argumenta que “evitar la descentralización es ir contra el referéndum que aprobó la descentralización para todo en el país, somos un país descentralizado por definición constitucional”.

En contraparte, Chávez denunció que “este gobierno, a título de descentralización quiere pasar las responsabilidades de la educación a las gobernaciones siendo que las gobernaciones no han podido pagar el agua ni la luz”, alertando que esta medida podría derivar en una inminente privatización de los institutos técnicos superiores.

En este contexto, el representante de los maestros cruceños enfatizó que “los maestros y junto a los padres cubrimos 3 mil ítems, si no lo cubriéramos miles de niños y adolescentes se quedarían sin estudios”, evidenciando que el Estado no cubre la totalidad de la demanda real.

Al respecto, el análisis de Puente señala que las bases del sistema de profesionalización docente requieren una transformación profunda y meritocrática para superar el estancamiento crónico que afecta el futuro de la niñez boliviana.