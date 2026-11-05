Segundo día de huelga de hambre: Magisterio instala un segundo piquete en La Paz

El Magisterio Urbano cumple su segundo día de huelga de hambre en rechazo a la propuesta del Gobierno de transferir los institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y lingüísticos a tuición de las gobernaciones.

En la ciudad de La Paz, los maestros instalaron un segundo piquete de huelga en la Casona del Maestro, con la incorporación de representantes de los institutos técnicos, tecnológicos, artísticos y lingüísticos. Con esta nueva medida, el departamento registra dos piquetes conformados por nueve personas.

La Paz suma dos piquetes de huelga

La secretaria ejecutiva de la Federación Departamental del Magisterio Urbano de La Paz, Anaí Bozo, informó que la medida de presión se está ampliando y que los maestros mantienen su rechazo a cualquier intento de descentralización educativa.

A nivel nacional, la dirigencia reportó entre 40 y 45 piquetes de huelga de hambre instalados en las 31 federaciones departamentales y regionales.

La representante aseguró que el sector no permitirá que los institutos pasen a depender de las gobernaciones y advirtió que esta medida podría extenderse posteriormente a otros niveles del sistema educativo.

"No vamos a permitir ningún tipo de descentralización o municipalización que afecte a los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos", sostuvo Bozo.

Denuncian presencia policial en institutos

Durante el segundo día de movilización, los maestros también denunciaron la presencia de efectivos policiales en algunos institutos tecnológicos y en inmediaciones de los puntos de protesta.

Según la dirigencia, este despliegue tendría la intención de amedrentar a los movilizados, quienes aseguran que continuarán con las medidas de presión mientras no exista una respuesta favorable a sus demandas.

Gobierno convoca al diálogo

Por su parte, el viceministro de Autonomías anunció que se convocará a los representantes del Magisterio a una reunión explicativa para abordar las observaciones del sector sobre la transferencia de los institutos a las gobernaciones.

La autoridad defendió la propuesta y sostuvo que las nuevas responsabilidades de los gobiernos departamentales estarían acompañadas de los recursos económicos correspondientes.

Sin embargo, la dirigencia de los maestros expresó sus dudas sobre la convocatoria y pidió que cualquier acercamiento represente un verdadero espacio de diálogo y no una imposición.