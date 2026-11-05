Trágico desenlace: Hallan sin vida a joven de 21 años que cayó al río Sehuencas en Totora

Un trágico hecho enluta al municipio de Totora. En horas de la mañana, comunarios de la zona y familiares lograron encontrar sin vida a la joven de 21 años, identificada como Bacilia, quien se encontraba desaparecida tras ser arrastrada por la corriente del río Sehuencas.

El incidente ocurrió el martes cerca del mediodía, cuando la víctima realizaba una visita turística a las reconocidas cascadas de la región. Según los reportes, la joven acudió al lugar con la intención de tomarse una fotografía desde una cascada; sin embargo, en un descuido resbaló de una roca y cayó de manera accidental al afluente, siendo inmediatamente vencida por la fuerza de la corriente.

Tras conocerse el hecho, se activó de manera inmediata un operativo de búsqueda y rescate que movilizó de forma conjunta a funcionarios municipales, efectivos policiales y pobladores del lugar, quienes peinaron la zona hasta dar con el paradero de la víctima durante la mañana de este día.