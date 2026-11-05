Cuáles son los delitos por los que ordenan aprehender a Romer Saucedo

La orden de aprehensión contra Romer Saucedo, titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fue emitida por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, según una resolución fiscal firmada el 3 de noviembre en la ciudad de La Paz.

El requerimiento fue firmado por los fiscales Daniel Portales y Edwin Sarmiento, quienes fundamentaron la medida en indicios que vincularían a Saucedo con los hechos investigados.

¿Qué artículos sustentan la orden?

La resolución fiscal se ampara en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal y cita dos disposiciones legales:

Artículo 48 de la Ley 1008: referido al delito de tráfico de sustancias controladas.

Artículo 132 bis del Código Penal: relacionado con la organización criminal, que contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión.

Fiscalía advierte riesgo de fuga

Entre los argumentos para emitir la orden, los investigadores señalaron que Saucedo no habría presentado documentación suficiente para acreditar un domicilio y una actividad laboral formal en territorio nacional.

La comisión fiscal también identificó posibles riesgos procesales relacionados con una eventual fuga, permanencia en la clandestinidad y posible obstaculización de la investigación mediante influencia sobre testigos.

Orden fue emitida antes de que confirmara su salida del país

La resolución fue librada un día antes de que Saucedo hiciera pública su salida de Bolivia, el 4 de noviembre.

Posteriormente, la autoridad judicial confirmó que abandonó el país junto a su familia y denunció una presunta persecución política en su contra.