Comienza la Asamblea de la Paceñidad: analizan Ley de Alivio Tributario

La Asamblea de la Paceñidad comenzó la tarde de este miércoles 4 de noviembre en la ciudad de La Paz, en medio del rechazo del Gobierno Municipal a la Ley de Alivio Tributario impulsada por el Concejo Municipal.

El encuentro se desarrolla en instalaciones del Hotel Presidente y reúne a representantes convocados con el propósito de analizar los alcances de la normativa y plantear acciones frente a su aprobación.

Advierten impacto económico para La Paz

De acuerdo con la convocatoria municipal, uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el impacto económico que tendría la aplicación de esta ley.

La Alcaldía sostiene que la medida podría ocasionar que el municipio deje de percibir aproximadamente Bs 750 millones, recursos que considera importantes para el funcionamiento y la ejecución de proyectos municipales.

Buscan definir propuestas

La Asamblea de la Paceñidad fue planteada como un espacio de análisis y coordinación para evaluar alternativas frente a la normativa cuestionada por el Ejecutivo municipal.

Se espera conocer las conclusiones y determinaciones que surjan del encuentro, así como las posibles medidas que asumirán los sectores participantes.