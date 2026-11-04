Dólar paralelo cae al cierre y queda por debajo del tipo oficial del BCB

La cotización informal subió hacia el mediodía y registró un fuerte retroceso al cierre de este miércoles 4 de noviembre.
04/11/2026 18:12
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La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este miércoles 4 de noviembre con marcadas variaciones a lo largo del día, según el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com.
Al cierre de la jornada, el dólar paralelo se posicionó en Bs 11,77 para la compra y Bs 12,00 para la venta.
El comportamiento de la divisa mostró un incremento hacia el mediodía para luego registrar un fuerte retroceso en el tramo final de la tarde.
Mañana (06:00): Inició la jornada en Bs 11,80 para la compra y Bs 12,06 para la venta.
Mediodía (12:00): Repuntó a Bs 12,00 para la compra y Bs 12,09 para la venta.
Cierre: Cayó notablemente en la compra hasta los Bs 11,77, mientras que la venta bajó a los Bs 12,00.
Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 12,06.
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