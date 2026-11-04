La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este miércoles 4 de noviembre con marcadas variaciones a lo largo del día, según el reporte del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Al cierre de la jornada, el dólar paralelo se posicionó en Bs 11,77 para la compra y Bs 12,00 para la venta.

Dólar paralelo cae al cierre y queda por debajo del tipo oficial del BCB

El comportamiento de la divisa mostró un incremento hacia el mediodía para luego registrar un fuerte retroceso en el tramo final de la tarde.

Mañana (06:00): Inició la jornada en Bs 11,80 para la compra y Bs 12,06 para la venta.

Mediodía (12:00): Repuntó a Bs 12,00 para la compra y Bs 12,09 para la venta.

Cierre: Cayó notablemente en la compra hasta los Bs 11,77, mientras que la venta bajó a los Bs 12,00.

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 12,06.