Cainco y Bolivia impulsan la atracción de inversiones en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano en Madrid

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) y una representación empresarial de Bolivia se encuentran presentes en Madrid participando en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, un foro clave que se desarrolla en el marco de la Cumbre Iberoamericana y que constituye el principal espacio de diálogo entre los gobiernos y el sector privado de la región.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el presidente de Cainco, Jean Pierre Antelo, junto al gerente general de la institución, Daniel Velasco, destacaron la relevancia de que el país asista de manera articulada entre el ámbito público y el privado para proyectar nuevas oportunidades de desarrollo.

"Bolivia tiene futuro y venimos a la Cumbre Iberoamericana a demostrarlo. Bolivia llega con su gobierno y su sector privado, trabajando en la misma dirección. Venimos a hablar de lo que Bolivia puede hacer: de inversión, de empleo, de innovación, de integración y de cómo volver a conectar a Bolivia con el mundo", expresaron los ejecutivos desde la capital española.

Durante su intervención, los representantes de Cainco subrayaron las ventajas estratégicas del país, destacando su ubicación geográfica en el corazón de Sudamérica y su riqueza en energía, alimentos, minerales críticos, además de contar con talento humano y empresas competitivas.

De la cooperación a la coinversión

El liderazgo de la entidad empresarial hizo énfasis en la necesidad de dar un paso adelante en la estrategia internacional del país. "Los recursos ya los tenemos y el desafío ahora es activarlos. Para eso toca pasar de la cooperación a la coinversión; pasar de explicar Bolivia a ofrecer Bolivia", afirmaron.

Asimismo, resaltaron el recorrido institucional en la vinculación con el continente europeo. Cainco cuenta con más de 25 años de trabajo conjunto con la Unión Europea y actualmente gestiona cuatro programas financiados por esta organización. En ese contexto, catalogaron a Iberoamérica como el "puente natural" entre Europa y América Latina, asegurando que Bolivia debe posicionarse estratégicamente en ese espacio.

Para lograr que inversionistas de España, Europa e Iberoamérica vuelvan a considerar al país como un destino atractivo de negocios, desde Cainco señalaron que es indispensable contar con reglas claras, confianza, inversión privada y un Estado que acompañe el desarrollo económico.

"Un país crece cuando decide avanzar unido. Bolivia puede crecer, Bolivia va a crecer, y desde Cainco trabajamos para conectar ese crecimiento con el mundo", concluyeron los líderes empresariales.