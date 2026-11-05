Inicia la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid, Bolivia participa junto a otros nueve países

La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno comenzó oficialmente en Madrid, España, con la participación de Bolivia entre las 10 naciones que cuentan con representación de sus mandatarios en este encuentro internacional.

La delegación boliviana está encabezada por el presidente Rodrigo Paz Pereira y el canciller Héctor Huanca, quienes participaron en la inauguración oficial junto a otros líderes de la región, entre ellos Javier Milei, de Argentina; José Antonio Kast, de Chile; y Luis Abinader, de República Dominicana.

También estuvieron presentes representantes de Andorra, Portugal, Costa Rica, Guatemala y Honduras, además de los anfitriones, el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Paz plantea abrir Bolivia a nuevos mercados

Antes de la inauguración de la cumbre, el presidente Rodrigo Paz participó en el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, donde expuso la necesidad de superar los rezagos económicos y promover la apertura de Bolivia hacia nuevos mercados internacionales.

La participación del mandatario estuvo enfocada en la búsqueda de oportunidades de desarrollo, inversión y fortalecimiento de las relaciones económicas con los países de la región.

Bolivia plantea cooperación en seguridad e inteligencia artificial

Por su parte, el canciller Héctor Huanca participó este miércoles en la Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, donde las autoridades revisaron y aprobaron la declaración oficial que será presentada por los jefes de Estado este jueves.

Durante su intervención, Huanca recordó la primera Cumbre Iberoamericana, realizada en Guadalajara hace 35 años, en la que participó el entonces presidente boliviano Jaime Paz Zamora, padre del actual mandatario.

En ese contexto, sostuvo que las diferencias ideológicas no deben impedir la construcción de acuerdos para beneficiar a los pueblos.

“En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz Pereira impulsa una concepción de democracia resolutiva. Una democracia que sin renunciar a sus principios, libertades y valores, sea capaz de superar las diferencias ideológicas para encontrar soluciones concretas a las necesidades de los ciudadanos”, manifestó.

En materia de seguridad internacional, el canciller destacó que Bolivia consolidó el copatrocinio de un comunicado especial junto a Argentina, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, orientado a fortalecer la fiscalización policial, aduanera y fronteriza frente a las amenazas transnacionales.

Asimismo, resaltó las iniciativas relacionadas con movilidad académica, cooperación científica y transformación digital.

Sobre este último punto, Huanca planteó avanzar hacia una regulación responsable de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

“Las nuevas tecnologías deben fortalecer nuestras instituciones, mejorar los servicios públicos y ampliar las oportunidades sin comprometer los derechos fundamentales”, subrayó.