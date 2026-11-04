La tarde de este miércoles, los habitantes de la comunidad Guaraní de Sararenda, ubicada en el distrito Ñacamiri del municipio de San Pablo de Huacareta, fueron sorprendidos por un drástico y violento cambio en las condiciones climáticas. Una torrencial lluvia acompañada de una intensa granizada cubrió de blanco la región.

El fenómeno meteorológico se registró tras varias jornadas consecutivas marcadas por intensas olas de calor y altas temperaturas que afectaron con fuerza a toda la región del Chaco chuquisaqueño. El contraste repentino del clima generó este inusual episodio de precipitaciones sólidas que sorprendió a los comunarios locales.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades locales y comunarios no han confirmado la existencia de daños materiales, afectaciones en viviendas, pérdidas en los cultivos agrícolas o perjuicios a animales de la zona.

Los pobladores y agricultores se mantienen en expectativa y a la espera de un relevamiento oficial de información para conocer el impacto total de la granizada en el sector.

Vea el video: