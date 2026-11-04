Cerrar
ÚLTIMAS NOTICIAS:
Nacional

Una intensa granizada sorprendió a Sararenda tras varios días de calor

Una torrencial lluvia acompañada de granizo sorprendió este miércoles a los habitantes de la comunidad Guaraní de Sararenda, en el Chaco chuquisaqueño.

Red Uno de Bolivia

04/11/2026 19:44

Agregar Reduno en
El granizo cubrió el suelo y el césped de una propiedad en Sararenda, tras la tormenta.
Chuquisaca, Bolivia

Escuchar esta nota

La tarde de este miércoles, los habitantes de la comunidad Guaraní de Sararenda, ubicada en el distrito Ñacamiri del municipio de San Pablo de Huacareta, fueron sorprendidos por un drástico y violento cambio en las condiciones climáticas. Una torrencial lluvia acompañada de una intensa granizada cubrió de blanco la región.

El fenómeno meteorológico se registró tras varias jornadas consecutivas marcadas por intensas olas de calor y altas temperaturas que afectaron con fuerza a toda la región del Chaco chuquisaqueño. El contraste repentino del clima generó este inusual episodio de precipitaciones sólidas que sorprendió a los comunarios locales.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades locales y comunarios no han confirmado la existencia de daños materiales, afectaciones en viviendas, pérdidas en los cultivos agrícolas o perjuicios a animales de la zona.

Los pobladores y agricultores se mantienen en expectativa y a la espera de un relevamiento oficial de información para conocer el impacto total de la granizada en el sector.

Vea el video:


Mira la programación en Red Uno Play

Tags
Comentarios

Más leídas

Más noticias

Tags

Más leídas

Más noticias

Temas relacionados