Fiscalía declara en reserva investigación contra Romer Saucedo

El Ministerio Público confirmó la emisión de una orden de aprehensión contra Romer Saucedo, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dentro de una investigación por presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa.

El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, informó que la orden fue emitida por los fiscales asignados al caso y que el proceso se encuentra actualmente bajo reserva temporal.

"En el momento están declaradas en reserva por el tema de testigos protegidos, pero todo eso va a avanzar", manifestó la autoridad

Orden de aprehensión y posible salida del país

Urioste precisó que la orden de aprehensión fue emitida el martes y que se encuentra vigente. Consultado sobre el paradero de Saucedo, indicó que existen indicios de una posible salida del territorio nacional, aunque aclaró que esta información todavía debe ser verificada.

"Presuntamente salió del país, no tenemos la información correcta, pero se han activado las alertas correspondientes y eso se está por verificar", sostuvo.

El fiscal general también mencionó información preliminar sobre la posibilidad de que Saucedo hubiera sido visto en una ciudad brasileña, después de presuntamente desplazarse por vía terrestre.

Sin embargo, aclaró que estos datos forman parte de las verificaciones que realizan los investigadores.