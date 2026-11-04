Cerrar
ÚLTIMAS NOTICIAS:
Comunidad

¿No vacunaste a tu mascota? Esta es la sanción que deberás pagar

Autoridades locales intensifican los controles e informan sobre las penalizaciones económicas estipuladas legalmente para aquellos dueños que incumplan con la aplicación de la dosis antirrábica a sus perros y gatos en todo el municipio.

Ximena Rodriguez

04/11/2026 19:18

Agregar Reduno en
Foto: IA.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el Gobierno Autónomo Municipal ha recordado a la ciudadanía la obligatoriedad de mantener al día la inmunización antirrábica de perros y gatos.

Esta medida busca proteger la salud pública mediante regulaciones estrictas sobre la tenencia responsable de animales domésticos en la región.

De acuerdo con lo establecido por la Ley 037/2015 en su Artículo 116.1, la falta de vacunación en las mascotas es catalogada formalmente como una infracción muy grave.

Como consecuencia directa de esta omisión, los propietarios se exponen a una penalización económica de Bs. 1.000 implementada por las autoridades locales.


Mira la programación en Red Uno Play

Tags
Comentarios

Más leídas

Más noticias

Tags

Más leídas

Más noticias

Temas relacionados