¿No vacunaste a tu mascota? Esta es la sanción que deberás pagar

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el Gobierno Autónomo Municipal ha recordado a la ciudadanía la obligatoriedad de mantener al día la inmunización antirrábica de perros y gatos.

Esta medida busca proteger la salud pública mediante regulaciones estrictas sobre la tenencia responsable de animales domésticos en la región.

De acuerdo con lo establecido por la Ley 037/2015 en su Artículo 116.1, la falta de vacunación en las mascotas es catalogada formalmente como una infracción muy grave.

Como consecuencia directa de esta omisión, los propietarios se exponen a una penalización económica de Bs. 1.000 implementada por las autoridades locales.