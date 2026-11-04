Choque múltiple en El Alto: conductor en aparente estado de ebriedad

Un accidente de tránsito múltiple se registró en la intersección de la avenida 6 de Marzo y calle 13, en la ciudad de El Alto, donde un vehículo Suzuki impactó contra otros motorizados que circulaban por el sector.

El comandante de la Policía del EPI Satélite, Luis Guizada, informó que el hecho fue protagonizado por un vehículo tipo vagoneta de marca Suzuki que colisionó contra una vagoneta Toyota Corolla y otros dos motorizados, ocasionando daños materiales.

Conductor y acompañante estaban en aparente estado de ebriedad

Según el informe policial, el vehículo que habría provocado el accidente presentó daños de consideración, mientras que la vagoneta Toyota Corolla sufrió destrozos en la parte delantera y trasera.

Guizada señaló que, al momento de la intervención policial, se evidenció que el conductor de la vagoneta y su acompañante se encontraban aparentemente bajo influencia del alcohol.

“Se ha logrado evidenciar que el conductor más un acompañante están en completo estado de ebriedad. Seguramente eso ya se va a corroborar con el examen de alcoholemia correspondiente”, manifestó.

Investigan conducción peligrosa

El jefe policial explicó que personal de Tránsito y de la unidad de Accidentes se constituyó en el lugar para iniciar las investigaciones y establecer las responsabilidades del hecho.

Asimismo, indicó que el caso podría investigarse por los delitos de conducción peligrosa y colisión por alcance, aunque la calificación correspondiente dependerá de los resultados de las actuaciones investigativas.

Propietario de la vagoneta relata cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con la declaración del propietario de la Toyota Corolla, este se dirigía hacia su domicilio cuando fue impactado sorpresivamente por el vehículo Suzuki, que circulaba a una velocidad elevada.