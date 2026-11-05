El ansiado frente frío comenzará a sentirse en Santa Cruz desde la madrugada de este jueves, trayendo consigo lluvias y un alivio térmico tras jornadas sofocantes.

El reporte de Luis Alpire, agrometeorólogo, confirma que la llegada del sur "se va a prolongar con chubascos en parte de la mañana y eso va a incidir en una disminución de las temperaturas a 28°C, la máxima", marcando un quiebre momentáneo en el clima regional.

Pese al descenso inicial, el ambiente cálido no se retirará del todo, ya que indica que el viernes "reingresan los vientos del norte y sube la temperatura, pero con fuertes ráfagas de norte más de 70 kilómetros por hora y a 33°C que el segundo frente frío se iba a presentar en el fin de semana".

Esta transición servirá de preámbulo para un cambio de tiempo mucho más marcado y duradero.

Precipitaciones y fuertes contrastes en provincias

Para el cierre de la semana, Alpire anticipa que "el sábado vamos a tener lluvias y que se van a reflejar en la disminución de las temperaturas el día domingo con una mínima de 18 y una máxima de 26", evidenciando un contraste térmico notable.

El mismo fenómeno impactará a las provincias, con los valles registrando mínimas de 8°C y la Cordillera junto a la Chiquitanía alcanzando máximas de hasta 40°C.